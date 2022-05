Dal 27 giugno, al via per due settimana il Summer Camp Imperia al campo Salvo di regione Perine

Grande interesse per le due settimane del Summer Camp Imperia che coniuga la disciplina del calcio con quella del divertimento.

“La SSD Imperia - spiegano dalla società sportiva - sta portando numerosi iscritti alle due settimane che si svolgeranno nella struttura del campo Salvo di regione Perine ai Piani dal 27 giugno al 8 luglio 2022 dal lunedì al venerdì, con formula day-camp dalle 8.30 alle 18.00. Uno staff di istruttori professionisti e selezionati si dedicherà ai bambini iscritti (sono accettati dall'età di 6 a 14 anni) insegnando loro i principi tecnici con metodi improntati al divertimento e alla disciplina della palla rotonda. Ad essi sarà affiancato un servizio di animazione per la pausa tra le due sedute dopo il pranzo che farà divertire i ragazzi con musica e giochi. I partecipanti saranno dotati di un kit Summer Camp”.



Per maggiori informazioni è possibile consultare il numero 3316799355 Mariano Vacca



(in basso l'intera locandina dell'iniziativa)