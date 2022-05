Automobilismo: Twingo Cup, dominio assoluto per il sanremese Kevin Liguori nella seconda tappa di campionato. Weekend in salita per Vinicio

Poche parole per definire il weekend del campione sanremese Kevin Liguori: semplicemente un dominio. "Mi sono sentito subito perfettamente a mio agio con circuito e vettura - ci racconta - permettendo così di potermi esprimere in questo tracciato che come mi aspettavo, essendomi allenato al simulatore, mi è piaciuto particolarmente. Non c’è stata una prova in cui non ho primeggiato dalle libere 1 e 2 del venerdì ho imposto il mio passo, riuscendo sempre ad avere quei 2, 3 decimi sui miei avversari, che mi ha permesso di fare la Pole Position, vincere Gara 1 in condizioni di pista bagnata post acquazzone, e lottare nelle prime tornate di gara 2, per poi prendere il largo e passando sotto il traguardo per primo. Ho acquisito molti punti in ottica campionato, che è il mio obiettivo".

Weekend in salita per il padre di Kevin, Vinicio, il quale ha avuto problemi di set up in gara 1, sul bagnato, e protagonista di un piccolo contatto in gara 2 che gli ha fatto perdere posizioni preziose. "Purtroppo il mio inizio campionato non è come me l’aspettavo - spiega Vinicio - non ho mai trovato il feeling giusto con circuito e vettura, quindi è stato difficile. La conseguenza di partire nella metà bassa dello schieramento al via, è la presenza di contatti e uscite di pista di molti piloti, rendendo così le prime tornate, molto tortuose, e quasi impossibili da utilizzare per recuperare tante posizioni. Purtroppo è così, tutto rimandato al 19 giugno per la terza tappa di campionato in quel di Modena".

Ottimi piazzamenti per il titolare di Sistel Telecomunicazioni, Danilo Laura, con la sua Legends Cars n° 16, che si è piazzato in entrambe le gare in 22a posizione sui 34 partenti alla gara. Un campionato che va a migliorare per il ligure classe '56.