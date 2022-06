Elezioni Taggia: al via oggi gli incontri itineranti organizzati dalla lista Insieme, Conio “Siamo noi a raggiungere i cittadini e a metterci a loro disposizione”

Si terrà oggi il primo di una serie di appuntamenti, organizzati dalla lista ‘Insieme Mario Conio Sindaco’ sul territorio comunale di Taggia, in vista delle vicine elezioni amministrative del 12 giugno.

Il primo appuntamento itinerante ‘#incontraMARIO e i candidati della lista Insieme’ è in programma questo pomeriggio alle 18.30 in piazza Cavour a Taggia; alle 19.30 i candidati si sposteranno a Levà in zona Borghi nell’area dei giochi per bambini.

Il sindaco Mario Conio, candidato per un secondo mandato, spiega: “Come abbiamo sempre fatto in questi 5 anni, vogliamo essere vicini ai cittadini, alla comunità, e alle molteplici realtà che rendono accoglienti Taggia, Arma e Levà. Lo scopo di questi brevi e piccoli momenti è quello di mettersi a disposizione dei cittadini, in maniera semplice, diretta e informale; per un confronto sui temi della campagna elettorale, o un semplice saluto".

“Ci sposteremo - prosegue - perché vogliamo simbolicamente raggiungere tutti. In ogni luogo sarà l’occasione per approfondire quello che abbiamo fatto in questi cinque anni, e la nostra visione futura per la specifica area in cui ci troveremo. Oggi andremo a Taggia e Levà, ma durante i prossimi appuntamenti raggiungeremo anche Arma e altri luoghi simbolo della nostra cittadina".

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per conoscere e porre domande ai candidati. I prossimi appuntamenti saranno:

- Venerdì 3 giugno: alle ex caserme Revelli (18.30) e nei giardini di Villa Boselli (19.30)

- Lunedì 6 giugno: nel viale delle Palme (18.30) e in piazza Farini (19.30)