Arma di Taggia: vandalizzati i cartelloni del cantautore Ethan “Siamo ancora troppo lontani dall’essere gentili e rispettosi gli uni con gli altri” (Foto)

Amara sorpresa per il cantautore locale Luca ‘Ethan’ Diurno. Al termine del fine settimana tutti i cartelloni appesi per Arma di Taggia e zone limitrofe sono stati vandalizzati con la scritta ‘scemo’, un gesto meschino e vile che va a colpire un artista di zona fresco di pubblicazione del nuovo singolo “Ho deciso che”.

Comprensibile l’amarezza dell’artista che, ai nostri microfoni, così si sfoga: “Il dispiacere più grande, è proprio per il fatto di essermi sentito nuovamente vittima di qualcuno che tentava, senza grande successo, di ferirmi. Veramente dopo la scrittura di “Ho Deciso Che”, queste cose ormai non mi toccano più, e sicuramente tanto meno il gesto di quattro vandali, che però non deve passare inosservato, perché siamo ancora troppo lontani dall’essere gentili e rispettosi gli uni con gli altri, e questa è l’unica cosa che mi fa male. Detto questo, sono sicuro, anche grazie ad alcuni messaggi ricevuti, che il supporto da una realtà così piccola esista, e ancora esiste una parte buona in questa società”.

Il post di Ethan su Facebook: “Quando ho visto questo cartellone che ritrae la copertina del mio nuovo singolo, imbrattato, con la scritta “scemo” sopra, ho riso, ho lasciato perdere ed ho pensato tra me e me che era una goliardia accettabile. Poi, girando per il paese, e sentendo altre persone a me vicine, vengo a conoscenza che il cartellone imbrattato non era l’unico, ma praticamente tutti gli altri esposti in giro (una trentina in totale), avevano subito lo stesso trattamento. Ecco, lì mi sale un senso di vuoto, di dispiacere, un senso che non sono riuscito a colmare nemmeno con la rabbia. Ho pensato e ripensato a chi potesse o potessero essere gli autori di tale gesto, ma poi dentro di me, trovavo sempre quella parte buona in ognuno di loro per far decadere la loro “colpevolezza”. Ecco, questo che ho fatto nei confronti di questi presunti “vandali” da quattro soldi, è trovare una giustificazione, trovare una parte buona dentro di loro; l’ho fatto, perché purtroppo o per fortuna, credo ancora nella bontà d’animo, nella fratellanza, nel fatto che se io non sono uno che ti va a genio comunque non andresti a rovinare un lavoro per cui ho speso tempo e denaro. Ho provato anche a trovare dei difetti e dei motivi per la quale qualcuno possa spingersi a tanto, e sapete cosa ho capito? Che no, non ho sbagliato nulla. Sono sbagliato a seguire un sogno? Sono sbagliato a crearmi una strada per un’eventuale carriera futura? La risposta è no. Il dispiacere è tanto, ma vorrei far sapere al poverino o ai poverini che hanno fatto ciò, che l’unica cosa che mi dispiace, è che di sabato sera non si siano bevuti qualcosa con gli amici e poi non abbiano trovato qualcuno/a per farsi una bella sco**ta vivendosi un sabato sera come si deve. Ecco, il mio dispiacere, si è trasformato in pena. Un abbraccio, dallo scemo, a cui i genitori, hanno insegnato il rispetto verso gli altri”.