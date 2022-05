Sanremese calcio, il Varese sbanca il 'Comunale' con il gol di Minaj nel finale. Svanisce così il sogno promozione (foto)

SANREMESE - VARESE 0-1 (85' Minaj)

90' + 5 al 'Comunale' finisce 0-1 per il Varese che vince i playoff

90' si andrà avanti per altri 5 minuti

89' nel Varese: dentro Cantatore, fuori Di Sabato. Intanto ammonito Nossa. La 'Sanre' sembra aver accusato il colpo

85' VANTAGGIO DEL VARESE! Topica di Nouri, ne approfitta Minaj che si invola e batte Malaguti in uscita

80' dieci minuti alla fine dei tempi regolamentari. Squadre stanche ma menzione per i giovani portieri che si sono esibiti in un paio di uscite coraggiose e sicure

76' fuori Anastasia, dentro Scalzi tra i padroni di casa

70' Varese: in Minaj e Premoli, out Pastore e Tosi

68' PALO! Anastasia centra il montante dagli undici metri, poi Trombini ci mette il guanto

67' RIGORE PER LA SANREMESE! Maglione ruba palla sull'uscita del Varese, passa a Conti che allarga su Anastasia. L'ala rientra e viene steso da Mapelli.

66' in contropiede, Mamah parte sul filo del fuorigioco ma non riesce a servire Pastore

62' primo cambio anche nel Varese: dentro Baggio per Marcaletti

60' ritmi più blandi rispetto al primo tempo. Arriva anche il primo cambio della ripresa: dentro Conti, fuori Vita

52' altro tentativo matuziano: Gagliardi al volo, la palla va alta

51' tiro di LaRotonda, deviato in corner

ORE 17:05, comincia la ripresa

In tribuna anche l'ex centrocampista della Nazionale Dino Baggio che segue il figlio Alessandro col Varese, inizialmente in panchina.

INTERVALLO - Il Varese è apparso più pimpante ma la Sanremese ha avuto tre occasioni nitide per passare in vantaggio. Nel finale però una follia di Nossa rischiava di regalare lo 0-1 agli ospiti.

45' + 2 termina sullo 0-0 un primo tempo piacevole

45' concessi due minuti di recupero

43' Follia di Nossa e per poco il Varese non va in vantaggio! Retropassaggio completamente sbagliato del centrale ma, per sua fortuna, la palla sfiora il palo

41' Di Sabato su punizione dai 30 metri: parata centrale di Malaguti

40' cinque all'intervallo ma potrebbe esserci del recupero per l'infortunio a Valagussa. Intanto l'arbitro ha sventolato un giallo ai danni di Pastore che ha allargato il braccio in un contrasto aereo con Gemignani

37' esplode il match. Foschiani se ne va sulla destra e prova il tiro sul primo palo ma Malaguti , in collaborazione con Nossa, è molto attento

36' dall'angolo successivo: la palla arriva a Gemignani che controcrossa e Foschiani ci mette il piede rischiando l'autorete. Ancora Trombini superbo. Ancora occasione Sanremese

35' ancora Maglione! Il centrocampista scuola Genoa si accentra e fa partire un destro a girare, disinnescato da un grande intervento di Trombini

32' Che rischio per la 'Sanre'. La palla carambola su Nossa e termina fuori non di molto

30' Sanremese ruba la palla sulla ripartenza ospite ma il tiro di Vita viene bloccato da Trombini

28' primo giallo della partita è per Marcaletti che stende un lanciato Maglione

25' Valagussa non ce la fa e viene sostituito da Gemignani. Il centrocampista numero 18 finisce anzitempo una stagione che lo ha visto protagonista con ben 9 gol. Esce con le lacrime agli occhi: dolore misto al rammarico di non poter essere più protagonista di questa finale

21' Valagussa riceve un colpo al piede prima di uno stacco aereo a metà campo. Gioco fermo ed intervengono i sanitari. Le squadre si fermano per una sorta di 'cooling break'.

20' OCCASIONISSIMA SANREMESE. Nouri dalla sinistra (subisce un brutto fallo da Piraccini) ma il cross arriva ugualmente a Maglione che da pochi passi mette a lato

16' - Tiro-cross di Anastasia, che si accentra sul destro, ma Trombini è attento e blocca senza problemi

15' - E' passato il primo quarto d'ora: meglio il Varese, apparso più pimpante, che con lo svelto Mamah tiene alta la concentrazione della retroguardia matuziana

11' - Insistono i biancorossi: altro corner, Mapelli svetta ma mette alto

8' - Tiro di Mamah (Varese) ma Nossa devia e la palla si impenna oltre la traversa

6' - Primo squillo del Varese: Mapelli dalla distanza impegna Malaguti che devia in corner

3' - Primo angolo della partita è per la squadra di casa: sul cross basso, Bregliano viene anticipato

ORE 16:01 - VIA ALLA FINALE PLAYOFF

Il 'Comunale' è vestito a festa per la finale Playoff tra Sanremese e Varese: chi vince può rilanciare le chances di promozione in Serie C. Nella stagione regolare, le squadre si erano divisi i punti in palio: secco 4-2 per i lombardi all'Ossola mentre in Liguria aveva deciso il match la rete (1-0) di Diego Vita.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SANREMESE - Malaguti; Bregliano cap., Nossa, Mikhaylovskyi, Nouri (86' Cinque); Maglione, Valagussa (25' Gemignani), LaRotonda; Gagliardi, Vita (60' Conti), Anastasia (76' Scalzi). All.: Andreoletti

VARESE - Trombini, Marcaletti (62' Baggio), Disabato, Pastore (70' Premoli), Monticone, Mamah, Mapelli, Foschiani, Piraccini, Tosi (70' Minaj), Gazo. All.: Porro

Arbitro: Restaldo (sez.Ivrea)

Ammoniti: Marcaletti, Pastore (V), Nossa (S)

Recupero: 2' nel primo tempo e 5' nel secondo

Note: al 68' Anastasia (S) calcia un rigore sul palo



