Pallanuoto, Serie A2 femminile. Rari Nantes Imperia si ferma a Torino (8-7) dopo una partita combattuta

AQUATICA TORINO – RARI NANTES IMPERIA 8-7

(1-2; 2-1; 5-2; 0-2)

IMPERIA – Sowe cap., A.Amoretti, Martini, S.Amoretti 1, Mirabella, Iazzetta 1, Comba, Ferraris, Accordino 4, Sattin 1, Cappello. All.: Gerbò

Nessuna giocatrice uscita per limite di falli, Sup.Num.: Imperia 1 su 4 + due rigori realizzati

Al termine di una partita molto combattuta, alla piscina di Corso Galileo Ferraris a Torino, la Rari Nantes Imperia femminile deve cedere per 8-7 all’Aquatica, padrona di casa. Le giallorosse rimangono ferme a metà classifica, a quota 15 punti.

La Rari aveva approcciato alla gara con la giusta mentalità: accorte difensivamente e sempre pronte a ripartire. Era la squadra torinese ad aprire il tabellino, in superiorità numerica, a metà del primo tempo ma, nel finale, le ragazze di Gerbò ribaltavano la situazione. Il pareggio portava la firma di Sara Amoretti e Lise Accordino segnava il vantaggio a pochi secondi dalla sirena.

Il copione della gara cambiava poco nel secondo periodo (partita combattuta e non sempre spettacolare) ma Aquatica a raggiungere il pari prima dell’intervallo lungo, con due reti inframezzate dal penalty trasformato da Lise Accordino. Per la giocatrice in calotta numero 10, a fine partita, saranno quattro le marcature messe a referto.

Lo strappo inaspettato arriva all’inversione di vasca. Torino segna tre nella prima metà di tempo e pone il massimo vantaggio che poi risulterà irraggiungibile. La formazione piemontese è brava a mantenere la distanza nel punteggio e la rete, ancora da penalty, di Accordino quantomeno interrompe il mini black-out. Poco dopo sarà nuovamente l’attaccante a segnare il momentaneo 5-7, prima che il gol di D’Amico riportasse la contesa sul +3.

Nell’ultima frazione le ragazze di Gerbò si lanciano all’attacco e le reti di Elisabetta Sattin ed Alessia Iazzetta riaprono il match con tre minuti ancora da giocare. Le avversarie provano ad infilarsi negli spazi inevitabilmente concessi e si chiudono ermeticamente in fase difensiva, tanto che anche l’ultimo pallone a disposizione (caduto in zona centroboa) è preda della retroguardia torinese.

Le imperiesi torneranno a giocare alla ‘Cascione’ nel prossimo turno (domenica 5 giugno) ed ospiteranno la Pallanuoto Treviglio.