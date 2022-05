Calcio a 5, la Under14 dell' Istituto N.S.Misericordia alle Finali Nazionali CSI. La 'presidente' Suor Annamaria:" Coronato un percorso educativo e sportivo"

“Le Finali Nazionali sono il coronamento di un percorso educativo” esordisce così l’entusiasta presidente dopo che la squadra Under14 di calcio a 5 ha ottenuto il pass per le Finals di Cesenatico. A rendere la storia più interessante è che la 'patron', nella situazione, è Suor AnnaMaria Finocchio, l’allenatore è il segretario dell’istituto Massimo Cetrulo e in campo ci sono un bel gruppo di studenti con tanta voglia di giocare a pallone, e meno di rimanere chiusi nelle mura dell’aula.

E’ questa la formula vincente della giovane squadra dell’ Istituto Nostra Signora della Misericordia di Imperia che, dopo aver dominato il girone regionale, ha staccato il pass per le Finali CSI, dal 6 al 10 luglio in Romagna, con un turno di anticipo sul calendario. “Quando l’Italia non va ai Mondiali, noi andiamo a Cesenatico” scherza il tecnico ricordando come la stessa squadra, allora Under 10, arrivò in fondo alla competizione, in concomitanza con la debacle azzurra del 2018.

In mezzo, tanti sacrifici e tante difficoltà da superare:” I ragazzi sono stati encomiabili: nel periodo della pandemia non hanno mai mollato e ci allenavamo seguendo rigidamente le regole. Esercizi personali, tanto lavoro atletico e teorico ma poco calcio: siamo comunque diventati un punto di riferimento per le famiglie” commenta Cetrulo, una istituzione per chi negli anni ha frequentato l’istituto di via Verdi. “ Anche perché sono cresciuto nei ragazzi dell’Imperia, con ‘Tore’ Sassu e Silva Oddone come mister, quindi con un vecchio stampo di allenamenti: tanto pallone e tanto campo. “

Tra le altre, la ricerca di un campo dove allenarsi dopo la chiusura del terreno delle Opere Parrocchiali che probabilmente verrà trasformato in un parcheggio, come ipotizzato qualche mese fa. La formazione della ‘Misericordia’ ha preso le redini dalle squadre oratoriali della città che, fino a qualche anno fa, erano tra le rappresentative meglio attrezzate dei campionati CSI. E con una vitale funzione aggregante per ogni quartiere.

“L’obiettivo comunque è stato pienamente raggiunto” sottolinea la presidente “Si tratta di un percorso educativo affiancato a quello scolastico” e spiega come i ragazzi si fossero incontrati, circa 8 anni fa, nella prima elementare proprio con Suor AnnaMaria, come insegnante. Una classe piuttosto rumorosa ed allora arriva l’idea:” Un giorno chiesi a Massimo: vuoi fare l’allenatore? I miei bambini non vogliono stare seduti al proprio banco, e allora facciamoli correre in campo. Così nacque la squadra.”

Una ‘giocata’ vincente che verrà premiata, a livello sportivo, il prossimo 2 giugno a San Lorenzo da capolista del girone ligure CSI, dopo aver fatto en-plein di vittorie. Matteo Ameglio, Noè Amoretti, Luka Bessone, Nikolà Bessone, Giordano Geremia, Francesco lanteri, Jacopo Milazzo, Davide Nano, Stefano Pastorino, Daniele Visalli, Rudy Wolf Haimrich, Massimo Vander Auwera, Giacomo Agrofoglio, Raffaele Ventriglia andranno a Cesenatico ai primi di luglio, per provare l’impresa contro le altre portabandiera delle regioni italiane.