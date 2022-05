8 medaglie per gli atleti del Daruma brazilian jiu jitsu di Sanremo nei campionati italiani UIJJ a Firenze (foto9

Questa volta è toccato alla splendida città di Firenze accogliere il campionato italiano di Brazilian jiu jitsu con e senza Kimono della Unione italiana Jiu Jitsu. L'accademia Daruma brazilian jiu jitsu di Sanremo ha schierato 3 atleti portando a casa ben 8 medaglie.



"Nella 3 giorni - si spiega nel comunicato - infatti gli atleti si sono affrontati sia nella specialità con GI (kimono) che in quelle no gi (grappling).

Luca Baccino tre volte a podio, ottiene due ori nella categoria -70kg M1 cinture marroni con e senza GI e un bronzo nell'assoluto senza limiti di peso.

Gabriele Schellino un bronzo nella categoria adulti -70kg cinture viola.

Ed è Elia Russo a collezionare un vero e proprio medagliere vincendo la categoria no gi -94 kg cinture viola e di nuovo a podio con un argento nell'assoluto. Nella categoria con kimono invece sfiora il titolo di campione italiano con un argento e nuovamente risale a podio con un bronzo nell'assoluto.

Grande soddisfazione del Maestro Davide Berardi fiero dei titoli italiani portati a casa dagli atleti sanremesi dell'accademia Daruma di corso degli inglesi. I corsi di grappling, Brazilian jiu jitsu ed MMA proseguono tutta l'estate presso la sede, vantando la possibilità di integrare grazie ad una preparazione atletica mirata con l'allenamento funzionale del coach Moises".