Elezioni Amministrative 2022: due settimane al voto, ecco i candidati e i programmi a Taggia, Bajardo, Perinaldo e Pornassio

Mancano due settimane alle Elezioni Amministrative (che si svolgeranno in contemporanea al Referendum) e che nella nostra provincia vede i fari puntati sul Comune di Taggia, che torna al voto dopo 5 anni.

Sono tre gli altri comuni interessati dal voto per cambiare la guida degli stessi e rinnovare i Consigli comunali. Partiamo proprio da loro, comuni dell’entroterra spesso bistrattati ma che vedono alla loro guida, solitamente, uomini del luogo che si tirano su le maniche e fanno lavori impensabili per i loro colleghi più ‘cittadini’.

Iniziamo da Perinaldo, che ha visto cadere l’Amministrazione alcuni mesi fa. Si presenta nuovamente Francesco Guglielmi, già Sindaco per molto tempo e che guiderà la lista ‘Insieme per Perinaldo’. Con lui si presenteranno: Alberto Passerone, Alessandra Ragalzi Emanuele Paoletti, Orsola Baronchelli, Selena Biancheri, Marco Lajolo, Maurizio Casonato e Marco Mauro.

In sua contrapposizione ci prova nuovamente Mauro Agosta, ex Consigliere di opposizione e candidato a Sindaco anche nelle precedenti elezioni. Agosta si presenta con la lista ‘Perinaldo 2.0’ insieme a: Andrea Gramagna, Dinuccio Molinari, Serena Balbis, Giuseppe Luppino, Loris Fogliarini, Stefano Bottero e Roberto Amisano. Perinaldo, al momento, è condotto dal Commissario straordinario Rosa Abussi.

Spostiamoci a Bajardo, dove il Sindaco Francesco Laura si candida ma come Consigliere. Nella lista ‘Bajardo nel cuore’ si propone alla carica di primo cittadino l’attuale Assessore Remo Moraglia. Con lui ci saranno: Luca Bassignana, Anna Maria Bussone, Valeria Ferrari Acciajoli, Riccardo Gasciarino, Roberto Giordano, Francesco Lauro, Daniela Marini, Fiamma Concetta Rubino, Nicoletta Tripepi e Fabrizio Zappettini.

A Moraglia si contrappone Tito Aurigo, che si presenta con la lista ‘Insieme per Bajardo’ e, con lui, i candidati: Daniele Conio, Emilia Fascina, Denise Gaminera, Oliver Kamen, Vincenzo La Porta, Maria Moriano, Angelo Palma, Costantino Parodi, Eliza Sajdak e Cinzia Siccardi.

Tra i piccoli centri chiudiamo con Pornassio, ultimo avamposto provinciale sulla Statale 28 del Nava, prima del confine con il Piemonte. Non si è ricandidato il Sindaco uscente Emilio Fossati e la sfida è stata raccolta da un politici di lungo corso, Vittorio Adolfo. Con lui alla carica di Sindaco, si candidano come Consigileri nella lista ‘Pornassio domani’: Marina e Sabrina Bertora, Marco Cacciò, Cristina Castella, Antonello Destefani, Marco Ghirardelli, Domenico Lavagna, Gaetano Riccardi, Paola Rovella e Fabio Siccardi.

Terminiamo con la città più importante di questa tornata elettorale, ovvero Taggia, che propone quattro candidati alla carica di Sindaco. Il primo cittadino uscente, Mario Conio, si ripresenta alla guida della sua lista ‘Insieme’ per tentare la riconferma insieme a: Elisa Anfossi, Raffaello Bastiani, Fortunato Battaglia, Laura Cane, Lucio Cava, Giancarlo Ceresola, Chiara Cerri, Barbara Dumarte, Daniele Festa, Manuel Fichera, Alessia Giulianetti, Espedito Longobardi, Maurizio Negroni, Paola Oggero, Silvia Petrucci ed Ernesta Pizzolla.

In sua contrapposizione troviamo il candidato del centro sinistra Gabriele Cascino che, con ‘Progettiamo il futuro’, propone come candidati consiglieri: Francesca Arnaldi, Franco Baccini, Francesco Bui, Davide Caldani, Martina Carratta, Marco De Carolis, Mirko Detto, Giuseppe Federico, Domenico Garofalo, Giorgio Leone, Michael Longobardi, Stefani Manitto, Michela Poretti, Maria Cristina Principato, Stefano Todarello e Monica Trucco.

Della sinistra la lista ‘Progetto Comune’, guidata da Marco Ardoino che si candida a sindaco insieme a: Jacopo Siffredi, Fulvia Alberti, Laura Allegretti, Claudia Faustini, Patrizia Mariano, Agnese Mazza, Maria Sepe, Paolo Germano, Giuseppe Ghersi, Claudio Lanteri, Carlo Olivari, Alberto Pin, Vincenzo Pisano e Giovanni Battista Taggiasco.

Infine la quarta lista ‘L’Alternativa’ che vede Giuseppe Lo Iacono candidato a Sindaco con: Sharol Pinna, Riccardo e Luigi Salvaneschi, Riccardo Lo Iacono, Francesca Giudici, Francesca Furfaro, William Chindamo, Mattia Filippi, Caterina Furegato, Sara Fortunato, Monica Amoretti, Simona Garibaldi, Domenica Foti, Antonio Rizzo, Fernando Laezza e Luca Dominici.

Le urne saranno aperte domenica 12 giugno alle 7 per chiudere alle 23. Subito dopo scatterà lo scrutinio dei Referendum mentre, per quello delle elezioni Amministrative, i seggi si riapriranno alle 14 del lunedì per andare avanti fino al termine.

(Sotto i programmi di tutte le liste)