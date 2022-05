Sanremo, auto parcheggiata in discesa travolge motorini e trancia tubo del gas (foto)

Un minivan parcheggiato in discesa in via Galilei a Sanremo, probabilmente senza freno a mano inserito, ha travolto, nella prima mattinata di oggi diversi motorini parcheggiati danneggiandone alcuni seriamente come si può vedere nelle foto del nostro Tonino Bonomo.

Nella sua corsa l'auto ha tranciato anche un tubo del gas. A tal proposito per permettere la messa in sicurezza della rete, l'erogazione è stata sospesa in tutta la zona.

Sul posto è presente una pattuglia della polizia municipale per i rilievi del sinistro.