Sanremo: moltitudine di cani nei giardini Villa Ormond, il pensiero di una cittadina

"Stamane con mio marito abbiamo deciso di fare un giro nei giardini Villa Ormond sotto strada, avendo lui problemi di deambulazione e offrendo il posto sedute e fresco. Premetto che amo i cani e ne ho avuti, ma in poco tempo ci siamo trovati in mezzo ad una moltitudine di cani sguinzagliati (certi padroni ne avevano da due a tre). C'era chi giocava a palla nei prati, chi addirittura faceva fare il bagno nella fontana con gli amorini. Non mi risulta che questa sia zona dedicata a cani, anzi che sia vietata. Siamo rimasti spoetizzati. Questo dimostra il latente degrado della nostra città dove non c'è più manutenzione del pubblico e controllo del bene stesso. Spero che si intervenga. P.O.".