‘Le nuove Province, la sfida’, anche Claudio Scajola al convegno dell’UPI a Perugia

Il Presidente della Provincia Claudio Scajola e il consigliere provinciale Armando Biasi hanno partecipato al convegno nazionale di ieri a Perugia, promosso dall’UPI (Unione Province d’Italia), dal titolo eloquente: “Le nuove Province, la sfida”. Il Presidente Claudio Scajola commenta: «Stiamo continuando a lavorare di concerto con il Governo per arrivare alla riforma del Testo unico degli enti locali che dia un’identità alla Provincia. Il cammino intrapreso negli scorsi anni dopo le criticità prodotte dalla legge nel 2014, sta per giungere a un risultato assai atteso, che conferisce un’identità e un ruolo adeguati alle Province, partendo dalla revisione delle loro funzioni». A tale proposito Michele De Pascale (UPI) ha detto: «Ci auguriamo che il nuovo testo prodotto dal Ministero dell’Interno possa essere presto approvato dal Consiglio dei Ministri, per poi essere sottoposto all’esame del Parlamento».

Il convegno, organizzato in collaborazione con la Provincia e l’Università di Perugia, fa parte del ciclo di eventi promosso grazie al progetto Province&Comuni realizzato nell'ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, che ha l'obiettivo di disegnare i modelli più efficaci per amministrare al meglio i territori, attraverso una innovazione profonda delle Province come 'Case dei Comuni' al servizio dei territori.