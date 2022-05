Elezioni a Taggia: per Gabriele Cascino (Progettiamo il futuro) "La darsena? Una occasione persa, bisogna investire"

"E' un luogo iconico e importante del territorio che oggi è vittima di degrado e mancata cura. - denuncia Cascino - Manca l'ordinaria amministrazione: non si taglia l'erba, ci sono rifiuti e masserizie abbandonate. Ancora oggi mi dicono che le segnalazioni per permettere ai natanti di uscire la notte non sono state installate e quindi la Darsena è attiva solo al 50%. Per non parlare dei tanti posti barca che non sono assegnati e non si fanno bandi per assegnarli".