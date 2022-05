Covid: in Liguria 442 nuovi positivi, 50 in provincia di Imperia

Sono 442 i nuovi positivi al covid registrati oggi in Liguria, emersi da tamponi eseguiti, dei quali 1.082 molecolari e 4.046 antigenici rapidi .

Cala il numero dei ricoverati all'ospedale Borea di Sanremo, sono 21, cinque in meno rispetto a ieri (nessuno in terapia intensiva).

In regione sono invece 158 i ricoverati (8 in meno di ieri) dei quali 9 in terapia intensiva.