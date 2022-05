Pallanuoto, casi Covid nella prima squadra della Rari Nantes Imperia. La maschile non partirà per Bologna

Rari Nantes Imperia non andrà in trasferta a Bologna, per la sfida di campionato contro De Akker prevista domani pomeriggio, a causa di positività al Covid riscontrate tra le fila giallorosse.

" Non andremo a Bologna perchè abbiamo dei casi di positività in squadra, oltre ad un atleta che ha avuto stretti contatti. Non volendo peggiorare la nostra situazione con il viaggio ed eventualmente mettere a rischio la squadra avversaria, abbiamo preferito rinunciare. Abbiamo avuto un confronto con la Federazione e con la squadra ospitante che umanamente hanno capito la nostra esigenza ma, al momento, non è più prevista una normativa per la fattispecie " spiega la Presidente Francesca Leone.