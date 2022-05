Automobilismo: secondo round campionato italiano 'Sprint Series', la famiglia sanremese Liguori all’autodromo umbro di Magione

Tutto pronto per il secondo round del campionato italiano Sprint Series, dedicato al monomarca Renault Twingo Cup, questa volta sui 2507m del circuito Internazionale di Magione.

Kevin Liguori dopo la seconda posizione in gara 1 e la vittoria in gara 2, nel primo round a Varano de Melegari, si prepara ad affrontare, per la prima volta assoluta il circuito umbro. “Sono pronto ad assaporare il nuovo circuito - dice Kevin – visto che nelle settimane dopo Varano mi sono allenato molto al simulatore per imparare ogni settore. Quindi non mi resta altro che attuare il lavoro svolto. In questo momento in campionato sono a pari punti con il primo, essendoci divisi le vittorie di gara 1 e 2 lo scorso round. L’importante è portare punti a casa senza prendere rischi e pensare al campionato”.

Prima esperienza del circuito anche per Vinicio Liguori, padre di Kevin, sfortunato nel primo round, nel quale non ha chiuso gara 2, causa foratura: “Non vedo l’ora di riscattarmi per Varano - dice Vinicio - le twingo mi divertono tantissimo e mi sento competitivo, voglio fare bene e puntare in alto nella categoria Over, dove so di potermi divertire e portare un buon risultato. Il circuito sconosciuto mi carica ancora di più, amo le sfide!”

Oggi entranno in pista per le prove libere, domani verranno svolte le qualifiche e gara 1, concludendo il weekend con domenica in cui ci sarà gara 2. In pista anche Danilo Laura, titolare di Sistel telecomunicazioni per il secondo round del campionato nazionale dedicato alle Legends Cars.