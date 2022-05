Promo and Graphics: un laboratorio artigianale che fa la differenza

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari.

Oggi andiamo a Sanremo a scoprire un laboratorio che nel settore della grafica si è conquistato un ruolo di primissimo piano. Promo & Graphics è un’azienda di carattere schiettamente familiare: Alessandro e Andrea Vergani due fratelli uniti da una grande passione e ragguardevole creatività proseguono oggi l’attività iniziata dal padre nei primi anni 90.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

In questo laboratorio si realizzano progetti di grande interesse per prestigiosi clienti della Liguria e della vicina Costa Azzurra. Dalla fase di studio e progettazione fino alla fase di stampa e installazione i clienti sono seguiti sempre con grande professionalità. E la clientela è in costante aumento perché oggi per un’azienda comunicare bene la propria immagine è importante per reggere una competizione sempre più forte.

Attraverso l’immagine, l’Azienda può comunicare i propri valori e la propria filosofia e non c’è mai una seconda occasione per fare una prima buona impressione. Quindi un’immagine coordinata e realizzata dopo una buona progettazione grafica è il punto di partenza per comunicare al meglio.

Per avere successo è importante la cura dell’immagine coordinata, cioè una coerenza grafica tra tutti gli strumenti utilizzati: logo, biglietto da visita, cataloghi, cartelline fino al sito web e alle pagine social.

L’immagine è l’identità aziendale immediatamente riconoscibili ovunque.

Ma anche la stampa, scelta del formato e del supporto, è da tenere nella giusta considerazione perché nulla può essere lasciato al caso.

“Ci piace definirci un “laboratorio” artigianale – dicono Alessandro e Andrea – e seguiamo con cura i progetti dallo studio preliminare alla realizzazione e installazione. Siamo in grado di adattarci alle esigenze dei clienti e creare linee di comunicazione su misura per ogni esigenza”

Il l segreto del successo non sta soltanto nell’abilità artigiana di sapersi adattare ad ogni tipo di esigenza, ma anche nell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e di stampa. Investimenti importanti, fatti anche durante la pandemia e che oggi mettono l’azienda in grado di essere competitiva anche a livello nazionale.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio, ma soprattutto il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente e alla salvaguardia delle tradizioni. Un viaggio fra le botteghe artigiane del Ponente ligure, che rappresentano anche un presidio di socialità per tanti borghi e vallate dell’entroterra. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

Promo & Graphics creazioni per l'immagine si trova a Sanremo in Salita Segheria n.6

Telefono: 0184 591630

sito internet: https://www.promopubblicita.com/