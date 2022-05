Imperia: 9 ore di attesa al Pronto soccorso, le vicissitudini di un padre e una figlia incidentati

“Buongiorno Direttore,

Vorrei segnalare la nostra disavventura al pronto soccorso della nostra città Imperia.

Dopo essere stati investiti con lo scooter io e mia figlia, siamo stati portati con un'ambulanza al pronto soccorso e qui incomincia la nostra disavventura e quella di tanti altri cittadini che come noi sono rimasti abbandonati su una sedia a rotelle e sulle brandine in attesa che qualcuno venisse a visitarti.

Peccato che questo non è successo. Dopo 9 ore in attesa senza nessun tipo di intervento da parte del personale sanitario e visto che le nostre condizioni sono migliorate abbiamo deciso di abbandonare il pronto soccorso, arrivati alle 13.45 alle 22.45 siamo andati via Nulla da dire sul personale, che anzi fanno anche più del dovuto ma non è possibile rimandare così tante ore in attesa solo per una semplice visita dopo uno scontro traumatico dovuto ad un incidente stradale.

Oggi infatti siamo andati in una struttura privata e in poco tempo abbiamo fatto la nostra visita. Peccato che non tutti possono farlo. Altro che ospedale unico facciamo che quello che abbiamo ora funzioni bene aumentando il numero dei medici e del personale infermieristico.

Grazie A. R.”.