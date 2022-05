Target: PEQ Agri, la valorizzazione del territorio nel rispetto e nella tutela della natura e dei suoi frutti

L’azienda PEQ Agri nasce nel 2019 dalla passione di Marco Luzzati e Giorgio Guastalla. Fin da subito i titolari delineano una mission molto precisa ovvero quella di valorizzare il territorio. La magia della Liguria è la biodiversità ,infatti i prodotti di PEQ Agri provengono tutti dalle terre del Ponente Ligure, tra cui Andora e il suo entroterra, Tovo San Giacomo, Cervo e Imperia.

Oggi l’azienda conta circa cinquantacinque dipendenti, diciotto ettari di vigneti e centocinquanta di boschi e terre. Per il titolare la tradizione è fondamentale infatti il loro modello di azienda si ispira alle fattorie di una volta dove si producevano molti prodotti in piccole quantità, con grande attenzione per l’ambiente, seguendo le antiche ricette della tradizione e lavorando con molta passione nella convinzione che ci sia spazio per inseguire e ritrovare quei valori che trovano sempre meno posto nel nostro frenetico mondo. Allo stesso tempo però l’azienda guarda all’innovazione e alle nuove tecnologie, software, tecniche di produzione moderne, analisi dei dati e equipaggiamenti in cantina permettono di essere più precisi e puntuali per fornire una più alta qualità dei prodotti.

L’azienda produce principalmente vini tra cui Pigato, Vermentino e Rossese DOC Riviera di Ponente, olio extravergine d’oliva ottenuto e prodotto solo con olive taggiasche e conserve come marmellate, trombette e cipolle in agrodolce e passate di pomodoro. Diverse sono le etichette di vini prodotte dall’azienda. L’etichetta Lupi è sinonimo di autorevolezza dal momento che le sue terre sono situate nelle zone più storiche e importanti di PEQ Agri. Cascina Praié ha invece uno stile più innovativo e pop infatti le terre sono in posizioni meno tradizionali quindi danno ai vini caratteristiche più moderne.

Il 29 Maggio aprirà un nuovo ristorante “Vignamare” che porterà il nome del vino più prestigioso dell’azienda e sarà condotto da un importante chef, Giorgio Servetto.