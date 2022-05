Pallavolo: intenso fine settimana per i giovani atleti e atlete della Mazzucchelli Volley (foto)

Ennesimo weekend ricco di pallavolo per la società matuziana.

Il fine settimana green è iniziato sabato 21 maggio 2022 con la partita della Conad City Mazzu U14/F CSI che in casa al Mercato dei Fiori alle 9.45 ha ospitato la compagine Imperia 1. Purtroppo le ragazze matuziane non sono riuscite a portarsi a casa la vittoria, subendo una sconfitta per 3 set a 1.

Di seguito le parole di Valter De Alessandri, mister della squadra mazzu, che si è espresso così sulla stagione delle sue atlete: “Siamo una U13 che gioca contro squadre composte da ragazze più grandi di loro. In diverse partite della stagione, abbiamo perso punti per strada, complice anche l’inesperienza delle ragazze e anche il voler far ruotare a turno tutte le mie atlete. Questo campionato ci servirà per capire realmente di che pasta sia fatta la squadra e Domenica 29 ci attende un’impegno molto importante al Mercato Dei Fiori dove affronteremo la terza classificata del Girone B U13/F FIPAV, essendo noi arrivati in seconda posizione nel Gir. A. Sarà senza dubbio una gara molto impegnativa e in cui le mie ragazze dovranno dare il tutto per tutto poichè chi vince, andrà di diritto alle final Four e praticamente, ci giocheremo tutto in una partita secca. Credo che arrivare alle finali, per la mia squadra, sarebbe senza dubbio un motivo d’orgoglio oltre che una dimostrazione del perchè sono arrivate fino a questo punto. Sicuramente le mie ragazze dovranno dimostrare di meritarsi l’approdo in finale ma sono cert oche, con il giusto impegno e la giusta concentrazione, potranno ottenere questo importante risultato”.

La giornata successiva si è aperta con I Playoff della 2° Divisione Fipav - Girone C – dove la squadra Autoscuole Riunite Sanremesi e Armesi Mazzu ha dovuto fronteggiare le padroni di casa del V.B.C. - Volley Ball Club Savona, al Palavolley Via Molinero di Legino Savona. Purtroppo la squadra matuziana non è riuscita a prevalere sulle padroni di casa che si sono portate a casa un’importante vittoria con il punteggio di 3/1: 25/23 , 11/25 , 25/21 , 25/15. 15/05/2022.

Nella stessa giornata però, al mercato dei Fiori è andata in scena una splendida giornata all’insegna del divertimento e soprattutto della Pallavolo. Dalle ore 9.15 infatti, presso il Mercato Dei Fiori di Sanremo, si è svolto il concentramento “torneo delle Rose” di Volley S3, tappa del Tour Marcantonio Scipione, incredibilmente riuscito e realizzato dalla SDP Mazzucchelli e al quale hanno preso parte numerosissime squadre non solo del ponente Ligure. La prima fase della mattinata è stata dedicata allo svolgimento delle partite della categoria Volley S3 Green. Le squadre hanno iniziato a giocare dalle ore 09.30 fino alle 12.00, momento delle premiazioni. Successivamente dopo pranzo, più precisamente alle ore 14.15, si è passata alla categoria Volley S3 RED PRINCIPIANTI. Le squadre dei giovani atleti hanno incominciato a divertirsi in campo dalle 14.30 fino alle 17.30, momento delle premiazioni anche per questa categoria. Giornata all’insegna del divertimento, della fatica ma soprattutto della gratificazione data dai sorrisi dei piccolo partecipanti e dei loro rispettivi allenatori.



Le numerose squadre che hanno preso parte a questo evento sono state: Nova Volley A.S.D., New Volley Valbormida, Sabazia Vado Gateway, Mazzu Green, Mazzucard, Albenga Volley Bianca, Albenga Volley Gialla, V.B.C. - Volley Ball Club Savona.