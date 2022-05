Pallamano: risultati altalenanti per le formazioni della San Camillo Riviera nell'ultimo fine settimana

Fine settimana in chiaro scuro, quello trascorso, per la San Camillo Riviera Pallamano che si è chiuso con una sconfitta, un pareggio ed un vittoria.

Nel campionato di Prima Divisione maschile francese torna con una sconfitta, anche se di misura 33-32, la squadra senior maschile dalla trasferta a Villeneuve Loubet. Entrambe le squadre hanno giocato con determinazione per tutta la durata dell'incontro. "Nonostante questa sconfitta, per il momento siamo primi – dice il dirigente Domenico Bonsignorio - in quanto il Grasse, nostro ultimo avversario sabato prossimo ha dato forfait. Aspettiamo il risutato dell'Handball des Collines che può ancora superarci. Comunque non scederemo giù dal podio". Formazione: Alessandro Cucè reti 7, Gabriele Garelli 4, Andrea Lurgio, Raul Madara portiere, Elias Marras, Daniele Martino 6, Dario Martino, Stefano Quaranta 2, Pietro Tambone 6, Francesco Zaccagnini 1. Allenatore Franco Spinelli. Dirigente Domenico Bonsignorio.

Nella Prima Divisione femminile la squadra senior, dopo la brutta sconfitta di una settimana fa nel vicino Principato di Monaco, trova un buon pareggio sempre in trasferta a Mougens Sartoux (Cannes) per 21-21. Nonostante la buona vena realizzativa di Giulia Repetto con 14 segnature e la bella prestazione del portiere Ariana Bocica le ragazze del presidente Giovanni Martini non riescono a far propria l'intera posta in palio. "Siamo sempre in lotta per il vertice – dice il tecnico Antonella Maglio - abbiamo fatto un'ottima difesa, dobbiamo migliorare anche nella gestione della partita quando siamo in vantaggio. Per il resto sono state tutte brave”. Ora l'ultima giornata sempre in trasferta a Nizza per rimanere sempre al vertice del campionato. Formazione: Sara Atzori reti 2, Ariana Bocica e Silvia Monaco portieri, Raffaella Broi 2, Alessia Moisello, Alice Olivieri, Clara Pellicari 2, Giulia Repetto 14, Ksenija Susa, Samira Wiedemann 1. Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente : Piero Torielli

Continua, invece la serie di vittorie delle ragazze under 17: sabato a Chateneuf de Grasse, le giovani imperiesi si sono imposte con facilità sull'Handball des Collines, con il punteggio di 36-22. La differenza tecnica tra le due formazioni risultava evidente fin dalle prime fasi di gioco, con la squadra francese che non riusciva ad arginare gli attacchi delle ospiti e chiudeva il primo tempo incassando 20 reti, a fronte delle 12 realizzate. Il match proseguiva sugli stessi binari anche nella seconda parte, che vedeva le imperiesi incrementare il vantaggio sulle avversare.

La settima vittoria consecutiva, potrebbe però non essere sufficiente per raggiungere la seconda posizione in classifica, a causa della vittoria del Mougins sul campo del Cannes, formazioni che si trovano ai primi due posti del torneo. Formazione: Chiara Repetto (11 reti), Matilde Siviglia (4), Martina Duò (3), Sabrina Polimeno (8), Paola Moscati (9), Camilla Secchi (1), Maritza Guaman Gomez e Miriam Zatout (portiere). Allenatore: Luca Martini; Dirigente: Duò Miller.

Domenica prossima le ragazze saranno impegnate nel campionato Italiano, per le finali di Area 2 (Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d'Aosta) al Pala Tacca di Cassano Magnago: ore 16 semifinale contro la Leonessa Brescia.