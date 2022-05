L'atleta di casa Cristiano Salerno si è aggiudicato la 18a edizione della cronoscalata 'Imperia a Tappe'

Oltre ogni previsione la 18a edizione di ‘Imperia a tappe’, organizzata dal ‘Marathon Club Imperia’ nello scorso weekend.

Sia sotto il profilo agonistico che la partecipazione globale è stata una delle manifestazioni con più partecipanti nonostante le difficoltà del momento. Sono arrivati famiglie da varie regioni tra cui Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Toscana ed Emilia Romagna. È molto piaciuta la prima tappa con partenza dal molo di Porto e arrivo in piazza al Parasio dopo due giri del bellissimo centro storico, ricco di scorci sul mare mozzafiato.

La storica e classicissima partenza dal Santuario di Pantasina e attraverso Vasia con la salita al monte Acquarone e arrivo al laghetto del bellissimo paese del ‘400 di Lucinasco. Molto suggestiva è stata la salita, dove veniva cronometrata la tratta e dove c’è stata vera battaglia agonistica.

La Cronoscalata è stata vinta dal forte atleta del ‘Marathon Club Imperia’, Cristiano Salerno, in 16’36”, davanti ad Alessio romano della ‘Roata Chiusani’ e Campione Italiano della sua categoria di corsa in montagna. Terzo posto per l’atleta della Val Varaita Giovanni Quaglia e quarto Lorenzo Romano.

Nel femminile vittoria della favorita Camilla Magliano (Podistica Torino), con un significativo tempo in salita di 19’15”.