Imperia: grande successo e oltre 70 partecipanti alle 'Olimpiadi di Piani' con il 'Reds rugby team'

Bella iniziativa dei ‘Reds rugby Team’ ai campi di via Allende a Imperia, in collaborazione con la Parrocchia di N.S. Assunta Oratorio dei Piani.

E’ stato dato vita alle ‘Olimpiadi di Piani’, gioco e divertimento per oltre 70 bambini di età compresa tra i 3 e i 12 anni. Si è trattato di giochi di vario genere che spaziavano da semplici percorsi definibili ‘classici’ come la corsa con i sacchi, giochi di equilibrio, al percorso del ‘rugbysta’, ad attività come padel e calcio.

Tante attività coordinate dai ‘Reds’ e sviluppate con precisione e coesione dagli allenatori ed educatori di tutte le discipline presenti. Hanno portato ad una vittoria sportiva comune ed al divertimento e spensieratezza dei bambini, obbiettivo cardine della giornata. Non è mancata la merenda per tutti durante le attività e le ambite premiazioni. Nello spirito olimpico de ‘L'importante non è vincere, ma partecipare’ sono saliti sul podio tutti i bambini ed ognuno ha avuto la medaglietta ricordo.

“Buona la prima - dicono gli organizzatori - che già pensano ad un bis l'anno prossimo, nel mentre ringraziano tutti coloro che si sono occupati della buona riuscita dell'evento, dall'accoglienza, al campo, alle merende. Una mattinata all’insegna di sport che fa riflettere su come la zona di Via Allende possa divenire un centro sportivo pulsante e quindi sano luogo di ritrovo per bambini e famiglie”.