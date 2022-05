Imperia calcio, scelto l'allenatore: si va verso il Lupo-ter. A sorpresa però potrebbe esserci una separazione da Fiani

Nessuna esperienza fuori regione per Alessandro Lupo che invece scatta verso la panchina dell’Imperia. I contatti, che proseguono da settimane, con la dirigenza neroazzurra e gli sponsor avrebbero avuto una accelerata ed il tecnico è ormai prossimo ad aprire la terza esperienza in neroazzurro.

Scartata dunque l’ipotesi depistatoria , rivelata ai nostri microfoni, che lo avrebbe visto lontano dalla Ponente ligure. Anzi l’allenatore sarebbe già sulle tracce dei giocatori ai quali affidare le chiavi della squadra. E nella lista dei desideri oltre a Sancinito e Taddei, sarebbero entrati anche Gagliardi e Scalzi della Sanremese.

Sciolto il nodo allenatore con il Lupo-ter, date le due precedenti esperienze chiuse nel 2013 e la scorsa estate, rimasto sempre in vantaggio anche sulla candidatura di Matteo Solari, nome spuntato negli ultimi giorni. Qualche dubbio invece permane sulla composizione dello staff.

Stando alle indiscrezioni, potrebbe clamorosamente non farne parte Matteo Fiani, non solo vice ma vero tuttofare delle positive gestioni Lupo al Ciccione e ad Albenga. Carattere e buona preparazione, due doti che non mancano al 'Panzer' ma che non si sono viste nel campionato appena concluso. L’incarico da secondo dovrebbe essere affidato a Lazzaro Cernicchiaro che era entrato nell'entourage imperiese a stagione in corso.

A questo punto, dovrebbe delinearsi anche la posizione degli sponsor. Marco Del Gratta - che ha già avuto Lupo ad Arma di Taggia ed a Sanremo - , in particolare, chiedeva la gestione diretta della Prima Squadra inserendo, inoltre, figure professionali all’interno dell’organigramma; la scelta del Mister, in un modo o nell’altro, rivelerà anche i piani futuri delle cordate. Ma fondamentale sarà anche conoscere la categoria che l’Imperia disputerà nell’anno del suo centenario: la società dovrà prima iscriversi al campionato di Eccellenza e poi inoltrare la domanda di ripescaggio in Serie D. Il responso definitivo dovrebbe arrivare entro la prima metà di agosto.