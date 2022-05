Imperia: ottenimento proroga ampliamento dei dehors, tutte le info di Confesercenti

La Confesercenti della provincia di Imperia, allo scopo di far fronte alle numerose richieste pervenute ed in ottemperanza a quanto precedentemente concesso in periodo di emergenza sanitaria, aveva intrapreso un’azione sindacale richiedendo nelle scorse settimane al Comune di Imperia la proroga della scadenza per l'ampliamento dei dehors inizialmente fissata per il 31 maggio 2022.

“La nostra vertenza – spiegano dalla Confesercenti - è stata accolta ed in sede di Giunta comunale il Comune di Imperia ha emesso la delibera recante ad oggetto: ‘Misure di sostegno al sistema delle attività produttive - proroga sino al 31 maggio 2023 delle disposizioni per l'ampliamento delle superficie delle ‘aree attrezzate’ accessorie agli esercizi di somministrazione per il suolo pubblico’ con cui si è disposto di prorogare il termine ultimo della data di presentazione della richiesta di ampliamento delle superfici delle aree attrezzate accessorie agli esercizi di somministrazione per il suolo pubblico e di confermare quanto stabilito con precedente DGM n. 93 del 22/03/2022 considerato che nel pieno dell’emergenza Covid era stata concessa la possibilità di ampliare del 50% il suolo pubblico, aveva chiesto e ottenuto dal Comune di Imperia una proroga di tale concessione.

Ricordiamo che per qualsiasi informazione in merito è possibile recarsi presso la nostra sede in Via Bonfante 29 ad Imperia Oneglia, oppure contattarci via mail all’indirizzo confesercenti.imperia@catliguria.it.”