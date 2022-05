Imperia: Marino Ramella confermato presidente di Faita-Confcommercio, entrano nuovi consiglieri

L’Assemblea della Faita, ha eletto il nuovo Direttivo, confermando Marino Ramella come presidente. Cambio della guardia, invece, tra i consiglieri del sindacato della Confcommercio che si occupa dei campeggi. Sono entrati a farne parte: Chiara Chiappori, giovane titolare del campeggio Ondina di Cervo, Riccardo Roncallo del camping Lino sempre di Cervo e Luca Turli del Camping De Wijnstok di Imperia.Il Presidente e il nuovo Consiglio si riuniranno quanto prima per affrontare tutte le problematiche della categoria.



La Faita conta associati in tutte le località della provincia di Imperia e rappresenta una parte importante delle aziende del comparto turistico - ricettivo che caratterizzano il territorio. Sottolinea il Presidente Marino Ramella: “Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che mi hanno accordato e anche per aver voluto partecipare in presenza alla nostra Assemblea, nonostante il periodo intenso, connesso alla preparazione delle strutture per la stagione. Sono soddisfatto dell’ingresso di due giovani nel Direttivo, che certamente non faranno mancare il loro impegno a favore di tutta la categoria”.