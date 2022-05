Pallapugno, Imperiese vince per forfait medico e ora attende gli altri risultati per entrare nella Coppa Italia

Olio Roi Acqua S.Bernardo Imperiese chiude in anticipo il girone d'andata e 'gira' a 5 punti. Alusic Merlese ha annunciato il forfait medico, per l' infortunio al proprio battitore Gilberto Torino, e così non si svolgerà la partita in programma domani sera a Mondovì lasciando il punto, a Raviola e compagni, con il canonico 0-9.