Imperia, al 'Ruffini incontro di sensibilizzazione sulle patologie HPV

Si è tenuto oggi presso l'Istituto G. Ruffini di Imperia un incontro di sensibilizzazione sulle patologie HPV-correlate organizzato dal Rotaract Club Imperia.

Durante l'incontro sono state affrontate le diverse problematiche legate all'infezione da papilloma virus, dalle caratteristiche epidemiologiche allo spettro delle patologie correlate, focalizzando gli aspetti che riguardano la fascia adolescenziale. Sono state analizzate le linee di prevenzione primaria e secondaria e, in particolare, l'importanza di aderire all’offerta vaccinale gratuita proposta dalla Regione Liguria.

Le varie tematiche sono state illustrate dal Dott. Antonio Amato, socio e past-President del Rotary Club Sanremo, e dal Dott. Spartaco Fragomeni, socio e past-President del Rotary Club Sanremo Hanbury.



“Il Rotary – spiega Virginia Amato, presidente del Rotaract Club Imperia – è da anni impegnato nella sensibilizzazione e promozione delle pratiche vaccinali, in particolare quella mirata ad eradicare il virus della poliomielite e quella - appunto - contro l'HPV. Quest'ultima ha come popolazione di riferimento soprattutto le ragazze ed i ragazzi a partire dai 12 anni di età e per questo motivo sono importanti le iniziative di informazione ed educazione sanitaria che coinvolgono direttamente gli studenti.”