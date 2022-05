Savate: ottimi risultati per gli atleti della Ecole Ranzo-Do Chausson de Rue agli italiani di Jesolo (Foto)

Il team dell’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue, di Ranzo ha partecipato nel’ultimo weekend a Jesolo, al campionato italiano organizzato dalla Federkombat.

Il team imperiese era composto da cinque atlete ed un atleta, accompagnati dai Tecnici Alessio Murabito e Dario Lo Iacono. Presenti anche gli ufficiali di gara Maurizio Corro e Bruno Cintoli.

Di seguito i risultati:

- Ilaria “Honey” Lo Iacono, Medaglia d’Oro in SA cat. - 60 kg, Medaglia d’Oro in SPA cat. - 60 kg, Medaglia d’Oro in SPA cat. - 56 kg e Medaglia d’Argento in SA cat. -56 kg.

- Melissa “Lyssa” Gastaldi, Medaglia d’Oro in SPA cat. - 60 kg Juniores, Medaglia d’Argento in SPA cat. -56 kg Juniores, Medaglia d’Argento in SA cat. - 60 kg Juniores, Medaglia di Bronzo in SA cat – 56 kg Junioires.

- Davide “The Runner” Alessandri, Medaglia d’Oro in SPA cat. - 80 kg, Medaglia d’Argento in SPA cat – 75 kg, Medaglia d’Argento in SA cat – 75 kg.

- Daisy “Blue eyes” Corro, Medaglia d’Oro in SA cat. - 60 kg Juniores, Medaglia di Bronzo in SA cat – 56 kg Junioires.

- Linda “Feroce” Ametis, Medaglia d’Argento in SA cat – 60 kg, Medaglia d’Argento in SPA cat – 56 kg, Medaglia di Bronzo in SPA cat – 60 kg.

- Nashanti “Tragedia” Corro, Medaglia d’Argento in SPA cat – 52 kg Juniores, Medaglia di Bronzo in SA cat. - 48 kg Juniores, Medaglia di Bronzo in SPA cat. - 48 kg Juniores.

“Siamo fieri dei nostri atleti - commenta il M° Luigi Alessandri Presidente dell’Ecole de Savate et Ranzo-Do Chausson de Rue - nonostante le restrizioni pandemiche degli ultimi due anni”.