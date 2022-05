Pallapugno, che derby a Diano Castello! Bene Imperiese e Don Dagnino (C2)

Raviola torna alla vittoria casalinga battendo 9-7 Araldica Castagnole Lanze, squadra nella quale milita l’ex di turno Davide Amoretti (da spalla). Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese sale così a quota 4 punti.

Matteo Molli, in Serie B con Pieve di Teco, cede (6-9) nel turno casalingo contro Benese. Non trova ancora la quadra giusta la Peq Agri Don Dagnino, priva nuovamente di Fabio Novaro Mascarello, che viene sconfitto a Madonna del Pasco per 9-3, nello scontro diretto in coda alla classifica.

In un ‘Quaglia’ ribollente, Amici del Castello e Pieve di Teco danno vita ad uno scoppiettante derby territoriale (nella foto). Battono forte sia Aicardi che Seno ma avrà ragione quest’ultimo soltanto al diciassettesimo gioco. Pievesi avanti fino al 4-7, poi parte la rimonta castellotta guidata dal carattere di Claudio Somà: punto a punto fino all’ultima battuta che premia Seno (8-9), capace di gestire i palloni decisivi.

Sempre in C1, prosegue la marcia dell’ Imperiese di capitan Guasco che ha ragione della Bormidese (priva del battitore Arnulfo) per 0-9, affiancata dalla Taggese nella rincorsa alla capolista Bubbio. La banda di Di Curzio vince 9-7 contro l’ostica Gottasecca.

Bella affermazione del Don Dagnino A, nel girone B di Serie C2, in casa del Murialdo per 3-9. Stessa punteggio vincente per la formazione B, nel girone A, che nel ‘Monday Night’ liquida la Prodeo. Ha riposato San Leonardo.