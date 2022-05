Pallamano: sabato da ricordare per l'Abc Bordighera, terzo posto al concentramento finale Under 15 (Foto)

L’Abc Bordighera ha organizzato sabato scorso, su incarico della federazione francese al PalaBiancheri di via Diaz, il concentramento finale del campionato under 15 maschile per decretare i primi quattro piazzamenti in classifica.

I ragazzi di Bordighera, messi di fronte al Mougins per contendersi il terzo posto del podio, hanno disputato una partita emozionante, nella quale le due compagini hanno inizialmente svolto molto bene la fase difensiva tanto che dopo ben sette minuti il punteggio era ancora di uno ad uno ed il primo tempo si è concluso sul punteggio di 9-8 per i biancorossi. Il secondo tempo ha visto un inizio stentato dei giovani bordigotti che hanno così subito un divario di tre reti che gli avversari hanno mantenuto fino a dieci minuti dal termine quando però nei biancorossi è scattata la molla giusta permettendo un recupero entusiasmante per poi terminare addirittura sul punteggio di 23-19 fra l’entusiasmo generale di pubblico, tecnici, dirigenti e ovviamente atleti!

Grande festa finale con la squadra che ha ringraziato il folto pubblico presente per il costante incoraggiamento mai venuto meno durante tutto il match. La squadra, agli ordini del team tecnico composto da Sergio Giribaldi, Francesco Sassone e Guido Bissaro è scesa in campo con la seguente formazione: Alija C, Anfosso M, Anfosso S, Bellan V., Filippi S, Galant D, Spolverini R, Vitetta D. A tutti gli atleti va il ringraziamento dei tecnici e dei dirigenti per il costante impegno durante tutta la stagione.

Ora per i ragazzi un periodo di pausa per scaricare la tensione e finire l’ anno scolastico per poi riprendere la preparazione in vista della partecipazione alla coppa Italia di categoria che si svolgerà a Rimini, Riccione e Misano Adriatico dal 5 al 10 Luglio nell’ambito della Festa della Pallamano.