Judo: i sanremesi Di Michele e Iezzi brillano al 1° ‘Trofeo di Judo Decathlon’ a Savona

E' andato in scena domenica scorsa il 'Trofeo di Judo Decathlon', prima edizione organizzata dalla società savonese dello Sharin Judo con Fijlkam Liguria.

La gara a squadre, aperta agli atleti degli anni 2005, 2006 e 2007 categoria Cadetti, ha visto squadre molto competitive con preparatissimi Judoka. Jody Di Michele e Federico Iezzi del Budo Sanremo (in prestito alle due forti formazioni dello Sharin Judo Savona ed Ok Club Imperia) hanno concluso la competizione per squadre rispettivamente al primo e secondo posto ed a coronamento della prestazione sono stati insigniti del prestigioso premio come miglior atleta.

"Siamo contenti della prestazione dei nostri ragazzi - dichiara il tecnico Nicola Gianforte che allena i due atleti del Budo - che si allenano con serietà e costanza ed anche perchè sono stati selezionati da Club così importanti".