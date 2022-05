La Sanremese Calcio sarà protagonista oggi del progetto ‘In squadra… è meglio’, ideato dalla scuola dell’infanzia Regina Margherita di Taggia.

Il tecnico del settore giovanile biancazzurro, Daniele Lucia, laureato in Scienze Motorie, vestirà per un’ora (dalle 14 alle 15) i panni dell’insegnante per far capire ai bambini l’importanza del lavoro di gruppo.

Il progetto si prefigge sia scopi sociali che motori per favorire la crescita a 360 gradi degli alunni.