Atletica Leggera: tre titoli liguri e un argento per l'As Foce ai campionati regionali di Boissano

Tre campioni liguri e un secondo posto per l’As Foce di Sanremo, ai campionati regionali Allievi e Juniores disputato a Boissano nel savonese.

La società matuziana ha anche colto ottimi piazzamenti nelle diverse classifiche della giornata. Straordinaria doppietta dei martellisti Igor Perilli e Raffaello Rizzolio, rispettivamente campione ligure Allievi con la misura di 42,34 e campione juniores con oltre 40 metri.

Nel salto in alto, assente il fuoriclasse Gabriele Avagnina, ci ha pensato il compagno di squadra Simone Lucarelli a vincere la specialità saltando 1,71, primato personale. Esordiva nella dura prova dei 400 metri ostacoli il focino Antonio Genova: prova eccellente e prezioso secondo posto col tempo di 59"53 che è anche il minimo per accedere ai campionati italiani di categoria in programma a Milano.

Infine lo strepitoso exploit dello junior Davide Ebrille, primo sulla distanza dei 200 metri: primato personale in 22"23 e anche per lui accesso alla massima rassegna nazionale in programma a Rieti ai primi di giugno.

Nel frattempo sono giunte le convocazioni per il grande meeting di Bressanone di sabato e domenica prossimi: nella squadra ligure andranno il saltatore Avagnina e il lanciatore di martello Perilli, anche lui a pochissimo dal minimo per i campionati italiani.