Elezioni a Taggia: presentato il nuovo programma di Mario Conio, "Una campagna elettorale nel segno della sobrietà e della continuità" (Video)

Continuità è la parola chiave che accompagna programma e campagna elettorale di Mario Conio, sindaco uscente e candidato per il secondo mandato alla guida di Taggia, in vista delle elezioni del 12 giugno, con la lista insieme. In queste ore è stato reso pubblico il nuovo programma pensato per i prossimi 5 anni in caso di vittoria ed è consultabile a questo LINK.

VIDEO

"È un programma che maturato in continuità con il nostro primo mandato. Solo pochi giorni fa abbiamo presentato la relazione di fine mandato, mostrando in modo chiaro ai cittadini ciò che abbiamo realizzato dal 2017 a oggi, quello che non è stato fatto ma anche ciò che in più è stato portato a termine. Da quel programma e dall'esperienza amministrativa maturata abbiamo sviluppato il nuovo progetto" - spiega Mario Conio.

Il nuovo programma si sviluppa su 34 pagine dove i progetti vengono divisi per diversi ambiti d'intervento. "Lo vedo come un programma ambizioso dove ampio spazio è dato alla riqualificazione urbana. Penso, ad esempio, all'argine sinistro di Taggia dove abbiamo immaginato una nuova viabilità in prosecuzione con l'intervento che si sta completando su regione Bruxà. Attraverso degli interventi sulle sponde si potrà ampliare la ciclabile, avere nuove piantumazioni e più in generale spazi per il tempo libero dei nostri cittadini. Poi ci sarà anche la grande sfida sul parcheggio di Palazzo Spinola, una opportunità da cogliere in risposta alle esigenze del territorio e del centro storico" - commenta Mario Conio.



"Su Arma di Taggia, pensiamo a Park24, un'opera il cui completamento deve avvenire in tempi certi e rapidi. - assicura Conio - Poi quando avremo a disposizione una dotazione così significativa di posteggi si potrà procedere alla riqualificazione su via Stazione, via Blengino e via Boselli. Non dimentichiamo infine gli interventi in passeggiata a mare: sia sul secondo lotto che sulla ricerca dei finanziamenti per intervenire sul 'lotto della Fortezza' dove nelle scorse settimane abbiamo già dato incarico per una progettazione preliminare. Non meno importante sarà la sfida delle ex Caserme Revelli a Levà: un percorso che abbiamo delineato con chiarezza negli ultimi 5 anni e ora bisogna portare alla svolta".

La campagna elettorale del gruppo Insieme sarà diversa da quelle viste in passato durante le elezioni. I grandi aperitivi lasceranno spazio a una strategia fatta di piccoli incontri sul territorio. "Viviamo un periodo difficile c'è una guerra, abbiamo vissuto la pandemia e c'è una crisi economica che non possiamo ignorare. È quindi doveroso e giusto fare della sobrietà un valore. - sottolinea Mario Conio - Per questo abbiamo deciso di impostare la campagna elettorale in modo naturale, con lo stesso contatto con i cittadini che abbiamo avuto in questi 5 anni di amministrazione".

Il primo di questi appuntamenti sarà lunedì 30 maggio, alle 18.30 in Piazza Cavour e a seguire alle 19.30 in zona Borghi (presso l'area giochi ndr). Ne seguirà poi un altro, il 3 giugno, alle 18.30 alle Ex caserme Revelli e alle 19.30 ai Giardini di Villa Boselli. Ultimi incontri, il 6 giugno, alle 18.30 nel viale delle Palme e alle 19.30 in piazza Farini.