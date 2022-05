Fornaio Saraceno: prodotti di eccellenza e antiche ricette dei maestri artigiani nel cuore della città di Sanremo

CNA di Imperia offre un’occasione straordinaria per scoprire i migliori prodotti di artigiani, che con passione ed entusiasmo mantengono vive tradizioni secolari. Oggi andiamo a Sanremo vicino al mercato annonario, nella centralissima via De Benedetti dove fra la Torre Saracena e piazza san Siro si trova un panificio da sempre la meta preferita da chi ama focacce e dolci genuini e di grande qualità.

Il Fornaio Saraceno dei fratelli Silvestri garantisce sempre prodotti di grande eccellenza e nel rispetto dei gusti e sapori della migliore tradizione. Focacce e torte salate, la deliziosa Sardenaira prodotta secondo il disciplinare della De.Co. insieme a una pasticceria elegante e sorprendente per gusto e sapore.

(Riprese video e montaggio di MC- Massimo Cimiotti videomaker)

Entrando in questa panetteria sentirete immediatamente il profumo di una produzione giornaliera in grado regalare gusto e fragranza.

Il personale gentile vi accompagnerà nella scelta dei prodotti appena sfornati e se avete tempo Vincenzo è pronto a raccontarvi la storia e i segreti delle ricette.

Il segreto del successo di questo laboratorio artigiano sta nell’attenzione nella scelta degli ingredienti: solo farine di prima qualità abbinate a lieviti naturali, lavorazioni lente e fatte a mano, attenzione e cura in tutte le fasi della preparazione e alla fine nella cottura.

Ma la clientela apprezza anche la grande varietà dell’offerta: oltre ai diversi tipi di pane troverete ottime focacce, alte e soffici, grissini, proposti in vari gusti, torte salate con verdure di stagione e l’onnipresente Sardenaira. Interessante l’offerta dolce: non solo bioche e cornetti, ma anche biscotti assortiti, torte adatte a tutti e per tutti i momenti della giornata, fra cui spicca una torta di mele, dove la mela è presente in una percentuale molto alta

e una sorta di strudel con uvetta dalla forma di ferro di cavalo dal gusto gradevole.

Anche i dolci seguono il ritmo delle stagioni: il cioccolato sparisce con l’arrivo del caldo, lasciando il posto alla frutta fresca. Il tutto ottenuto grazie alla grande esperienza artigiana abbinata alla scelta di materie prime sempre di grande qualità.

Come spiega il direttore dell’associazione di categoria degli artigiani, Luciano Vazzano si tratta “prodotti di grande eccellenza e produzioni rare. Questi sono i veri protagonisti di questo viaggio che porta i lettori a scoprire le bellezze del territorio, ma soprattutto il grande contributo degli artigiani alla conservazione dell’ambiente e alla salvaguardia delle tradizioni. Un percorso alla scoperta di realtà artigianali, che non sono semplici laboratori o negozi, ma veri punti di ritrovo e di cultura, dove il lavoro dell’uomo genera bellezza e prodotti unici. Artigiani consapevoli dell’importanza del rapporto con l’ambiente e il territorio, custodi di tradizioni millenarie, ma aperti all’innovazione e con tante storie da raccontare”.

ll Fornaio Saraceno dei fratelli Silvestri si trova a Sanremo in via De Benedetti n. 40; telefono: 0184.502241 o 0184.535387