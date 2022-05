Volley: successo all'ultima giornata per le ragazze della Grafiche Amadeo

Il Grafiche Amadeo vince in casa nell'ultima giornata del campionato di Serie C femminile. Vittoria in casa contro il Normac Genova per 3 set a 2, risultato che permette alle matuziane di mantenere il primo posto nel girone play out della serie c donne.

“Ancora un successo per la squadra di Contini-Guadagnoli che dimostrano il buon inserimento delle giovani atlete nel gruppo della prima squadra” dichiarano dalla società.



Serie C Regionale Femminile - Girone PlayOut

Grafiche Amadeo Sanremo - Normac AVB 3-2 (21/25 25/21 21/25 26/24 15/7)