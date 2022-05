Sanremese calcio, Masu e Andreoletti:" Dopo Varese ci incontreremo per capire il futuro". Mercato già attivo: piace Marchisone (video)

Alla Sanremese basta lo 0-0 contro il Bra per raggiungere la finale playoff e sulla prestazione ha inciso parecchio la stanchezza affiorata dopo una stagione molto lunga. Anche mister Andreoletti ha notato i molti errori dei suoi ma sottolinea che "in queste partite, ormai, è il risultato che conta".

Sicuramente più intriganti i discorsi riguardanti il futuro della squadra biancoazzurra:" Difficile migliorare una rosa così forte" dice il patron Alessandro Masu che comunque ha adocchiato alcuni profili come quello di Luca Marchisone, proprio dal Bra. Nel post-partita, i dirigenti hanno mosso le prime avances al talentuoso classe 2001 (che dunque rientrerebbe tra gli Under, anche nella prossima stagione), di professione trequartista ma adattabile in attacco: sei reti e altrettanti assist messi a referto in campionato.

Priorità assoluta comunque alla scelta dell'allenatore: nelle agende di Andreoletti e Masu è fissato un incontro, nei giorni subito successivi la finale playoff contro il Varese. "Bisognerà capire se le mie ambizioni andranno di pari passo con quelle della società" afferma il tecnico lombardo ambito da vari club di Serie C e D.