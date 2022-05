I controlli per scegliere un buon inquilino

Martedì scorso sono stato contattato da Alessandro il proprietario di un piccolo appartamento situato a San Martino, rione di Sanremo.

Sono mesi che il suo inquilino non paga l’affitto e Alessandro vuole rientrare in possesso del suo appartamento quanto prima. Oltre al danno economico queste situazioni influenzano anche lo stato emotivo della persona che le subisce, per questo motivo sono da risolvere nel minor tempo possibile.

Prima di fissargli un appuntamento con il nostro legale gli chiedo alcune informazioni necessarie per completare la scheda di ogni nuovo cliente.

Ecco le principali:

Come ha trovato l’inquilino? “Attraverso il passaparola”

Che verifiche ha fatto sull’inquilino? “Nessuna mi sono fidato di chi me lo ha presentato”

Che garanzie ha richiesto? “Un mese di canone come deposito”

Da queste prime tre risposte emerge chiaramente una situazione molto diffusa tra i piccoli proprietari, ovvero come la scelta dell’inquilino viene sottovalutata e affrontata con superficialità.

Questo atteggiamento genera dei contratti di affitto disastrosi, mancati pagamenti, litigi, danni all’immobile e allo stato emotivo delle persone coinvolte.

Quale può essere la soluzione?

Anche se hai un solo appartamento dato in affitto devi iniziare a ragionare come chi lo fa per professione altrimenti passerai gli anni a perdere soldi e ad accumulare stress.

La “VERIFICA INQUILINO” è una delle attività che ti permette di sapere se il tuo inquilino ha tutte le carte in regola per prendere in affitto il tuo immobile.

Ecco i principali punti da verificare prima di consegnare le chiavi del tuo appartamento:

Redditi certificati dell’inquilino, dei famigliari e di eventuali garanti

Assenza di protesti e pregiudizievoli

Presenza di immobili di proprietà e il loro utilizzo

Raccolta e verifica informazioni personali

Verifica referenze (se precedentemente in locazione)

Superamento dei controlli per poter attivare la garanzia contro i mancati pagamenti, i danni e l’assistenza legale. www.soloaffittipay.it

Adesso Alessandro chiederà al nostro legale di avviare la procedura di sfratto ma dal prossimo affitto sono certo che si affiderà a noi per curare la fase di verifica dell’inquilino ed evitare di trovarsi nuovamente in questa spiacevole situazione.

