Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 23 a domenica 29 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 23 MAGGIO



IMPERIA

16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)



21.00. ‘Che Odissea!’: Laboratorio di Teatro integrato ‘Progetto tra la Terra e il Cielo’ a cura di Gianni Oliveri e Federica Siri (liberamente tratto dal poema di Omero). Teatro Lo Spazio Vuoto, Via Bonfante 37, ingresso libero, prenotazione al numero 373 700 7032 (obbligatorio l'uso della mascherina FFP2)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’. Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CANNES

8.30. Proiezioni film del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 28 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

CAP D'AIL

21.00. Les Soirées Sacha Guitry: spettacolo ‘Sacha Guitry intimo’ scritto e diretto da Anthéa Sogno. Château des terrasses, Avenue du Général de Gaulle 1, info e prenotazioni +33 4 93.78.02.33

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



MARTEDI’ 24 MAGGIO



SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)



16.30. Per i ‘Martedì Letterari’, in anteprima nazionale il prof Aldo Mola presenta il saggio ‘Vittorio Emanuele III il re discusso’. Partecipa lo storico Matteo Moraglia. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti liberi, necessaria mascherina FFp2

IMPERIA

16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)

20.30. Settima e ultima serata del Corso di Primo Soccorso per aspiranti autisti soccorritori a cura della Croce d'Oro Imperia. Museo dell'Olio Carli in via Garessio 11 (evento aperto a tutti, info e iscrizioni 0184 08926)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



VALLECROSIA



21.00. Spettacolo pirotecnico in occasione delle celebrazioni dedicate a Maria Ausiliatrice. Lungomare Marconi

TAGGIA ARMA



20.30. Lezione di Ballo Liscio, Latino e di Gruppo gratuita per tutto il mese di maggio a cura dell'ASD Love Dance aperta a tutti, donne, uomini, single o coppie di tutte le età. Palestra Pastonchi (ancora il 31 maggio), info 392 0500572

DIANO MARINA



10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CANNES

8.30. Proiezioni film del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 28 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



CAP D'AIL

21.00. Les Soirées Sacha Guitry: spettacolo ‘Un Picasso’ di Jeffrey Hatcher, adattato da Véronique Kientzy e diretto da Anne Bouvier. Château des terrasses, Avenue du Général de Gaulle 1, info e prenotazioni +33 4 93.78.02.33



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



19.00. Partita di calcio a scopo benefico tra All Stars Formula 1 Drivers Team e AS Star Team for The Children MC, l’associazione sportiva formata da campioni dello sport fondata nel 1992 dal Principe Alberto II di Monaco e da Mauro Serra. Partecipa Francesco Totti. Stadio Louis II (15/12 euro, gratuito per i bambini fino a 14 anni, biglietti in vendita alla biglietteria dello Stadio)





MERCOLEDI’25 MAGGIO



SANREMO



9.30. ‘Un Campione per Amico’: una giornata di sport dedicata ai bambini delle scuole elementari organizzata da ‘Banca Generali’. Partecipano: Adriano Panatta, Martin Castrogiovanni, Francesco Graziani e Andrea Lucchetta. Piazzale Carlo Dapporto (più info)

10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

IMPERIA



7.45. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Case Fascei - Passo Pian del Latte - Case Fascei accompagnati dalla guida GAE Barbara Campanini. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, info e prenotazioni 346/7944194 (più info)



16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)



16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)

17.30. Incontro organizzato dall'ASD Maurina Olio Carli, inerente una sana e corretta alimentazione. La lezione è a cura della Dott.ssa Biologa Nutrizionista Paola Griseri. Campo di Atletica Leggera ‘Lagorio’ (aperto a tutti i tesserati e non della società e si rivolge prevalentemente ad un pubblico giovanile e ai loro genitori)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

21.00. ‘La Lettera’: spettacolo teatrale di e con Paolo Nani liberamente ispirato al libro dello scrittore francese Raymond Queneau ‘Esercizi di Stile’, scritto nel 1947, dove una breve storia è ripetuta 99 volte in altrettanti stili letterari. Teatro Comunale, per informazioni e vendita/prenotazione biglietti: 0184 – 6183225-233

DIANO MARINA



10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CANNES

8.30. Proiezioni film del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 28 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



CAP D'AIL

21.00. Les Soirées Sacha Guitry: film ‘Dammi il tuo occhi – 1943’ di e con Sacha Guitry. Château des terrasses, Avenue du Général de Gaulle 1, info e prenotazioni +33 4 93.78.02.33

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)





GIOVEDI’ 26 MAGGIO

SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

21.00. ‘Un omaggio al figlio Maxim, uno ad Amadeus’: concerto dell’Orchestra sinfonica di Sanremo diretta dal M° Robert Bokor con Roman Lopatynskyi (pianoforte). Teatro dell’Opera del Casinò (info e prenotazioni QUI)

IMPERIA



16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)



16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)



16.00. Presentazione del nuovo romanzo di Gianmarco Parodi ‘Non tutti gli alberi’ (Piemme, 2022). Dialoga con l’autore sarà Marco Muraro, introduce Daniela Gandolfi (IISL, Conservatore del MAR di Ventimiglia). Biblioteca Civica Aprosiana in Via Garibaldi, ingresso libero

20.00. Per ‘A Cena con l'autore’, Gianmarco Parodi parla dei suoi libri e presenta il suo ultimo lavoro ‘Non tutti gli alberi’. Evento organizzato da ACEB. Serata benefica, giro pizza, bevanda e caffè, a 20 euro. Brazzeria31, lungomare Varaldo 31, prenotazione obbligatoria: ACEB WhatsApp 345-8517448 dopo le ore 17

DIANO MARINA



10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)



15.00. Per l’ultimo appuntamento de ‘Il Maggio dei Libri’, ContemporaneaMente – Leggere per comprendere il passato’: Ugo Moriano dialoga con Marco Vincenzi e presenta ‘Iò Re della Gloria’ (Coedit). Sala Margherita Drago della Biblioteca Civica, ingresso libero

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CANNES

8.30. Proiezioni film del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 28 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)





VENERDI’ 27 MAGGIO



SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)



18.00. Per i ‘Martedì Letterari’ (eccezionalmente di venerdì), Lirio Abbate, direttore de l’Espresso presenta il libro ‘Stragisti. Uomini e donne delle bombe di mafia’ (Rizzoli). Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti liberi, necessaria mascherina FFp2



18.30-21.30. Per i ‘Venerdì live’, musica in acustico con la chitarra diMauro Vero. Stra-ordinario, corso Garibaldi 191

20.30. Lezione di Ballo Liscio, Latino e di Gruppo gratuita per tutto il mese di maggio a cura dell'ASD Love Dance aperta a tutti, donne, uomini, single o coppie di tutte le età. Circolo La Villetta, info 392 0500572

IMPERIA

16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)



16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)

VENTIMIGLIA

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

21.00. Concerto di Marco Ligabue con le sue canzoni più belle ed i successi dei più grondi cantautori italiani: De André, Battisti, Ligabue, De Gregori, Rino Gaetano, Nomadi. Tetro Comunale, info e prenotazioni 0184 6183225/233

OSPEDALETTI

10.00-21.00. ‘Il Piccolo Festival’’: 2ª edizione del Festival del Libro per bambini e ragazzi. La Piccola, via Cavalieri di Malta, fino al 29 maggio (la locandina con il programma questo link)

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)



DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez. Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (da martedì a sabato h 10/12-16/19), fino al 28 maggio (più info)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

CANNES

8.30. Proiezioni film del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 28 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

14.00 & 17.00. 79° Grand Prix di Monaco 2022 (prove h 14/15 e 17/18). Circuito cittadino (per saperne di più cliccare questo link)

15.00-24.00. ‘La Note Bleue Grand Prix Beach Party, In programma: Norsicaa, Frankie Francis, Franck is Franck, Playin' 4 The City, Oliver Portal, Betino, Anders e Mochi Men. La Note Bleue, Plage du Larvotto, avenue Princesse Grace, info +377 93 50 05 02



SABATO 28 MAGGIO



SANREMO

9.00-19.00. Mercato di ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

9.00-14.00. Per il Casting del film 2WIN per la regia di Stefano Mordini, che si girerà a Sanremo a metà giugno, ambientato negli anni ’80, si cercano uomini dai 18 ai 70 anni e donne dai 18 ai 70 anni. Cinema Centrale (altre info nella locandina)

10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

11.00. ‘Bartali due volte campione’: incontro a cura di Maurizio Bresci, presidente dell’associazione Amici del Museo del ciclismo Gino Bartali. Sala ‘Magazzino di Ponente’ del Forte Santa Tecla, partecipazione gratuita (in concomitanza l’ingresso alla mostra sarà ridotto a 2 euro anziché 4 euro)

IMPERIA



16.00. Concerto lirico vocale degli allievi della Classe di Canto del Conservatorio «N. Paganini» di Genova. Musiche di Verdi, Rossini, Puccini, Bizet, Offenbach, Donizetti. Teatro della Società Operaia di Mutuo Soccorso in via Santa Lucia 14, ingresso libero

16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)



16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)

17.30. Presentazione libro ‘111 luoghi della Riviera dei Fiori che devi proprio scoprire’ di Alessandra Chiappori e Stefano Ascheri. Conduce l'incontro Milena Arnaldi. Biblioteca Civica ‘L. Lagorio’, piazza De Amicis (più info)

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

15.00-17.30. Laboratorio di Scrittura ‘L’arte del Racconto’ a cura di Mary Del Barba e Daniela Bruno: secondo di cinque incontri quindicinali (ancora il 4 e 18 giugno) per tutti coloro che vogliono conoscere tecniche e strategie per immaginare, stendere, rifinire, rivedere la narrazione di un racconto. Associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò, in via San Sebastiano, info 320 0221011

OSPEDALETTI

9.30-18.00. ‘Il Piccolo Festival’’: 2ª edizione del Festival del Libro per bambini e ragazzi. La Piccola, via Cavalieri di Malta, fino al 29 maggio (la locandina con il programma questo link)

11.00, 15.00 & 16.30. Tre visite guidate a Villa San Luca. Ingresso con visita guidata: iscritti FAI 7 euro, intero 15 euro, ridotto 7 euro (aperture venerdì e sabato)

DIANO MARINA



10.00-19.00. Ultimo giorno della mostra ‘Futuro Alternativo’ dell'artista Dagoberto Rodriguez (h 10/12-16/19). Sala Mostre e Convegni ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco (più info)



CERVO

17.30. Incontro letterario-musicale con la presentazione del libro di Roberto Paravagna ‘The Rokes. Conversazioni su musica, moda, società e costume’, edito da Arcana. Presenta Renato Rossi. Evento a cura dell’associazione culturale Pro Arte. Oratorio Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio



MOLINI DI TRIORA

10.00. ‘Alla ricerca delle erbe spontanee ed officinali’: semplice escursione alla ricerca delle buone erbe spontanee ed officinali, della durata di circa due ore e trenta, con dislivello di 250 m. dedicata a Libereso Guglielmi, il giardiniere di Italo Calvino. Evento a cura di Casa Balestra. Ritrovo ad Agaggio inferiore in prossimità del bivio, a sinistra salendo, per Aigovo (più info)



15.30. Per l’evento ‘Dedicato a Libereso Guglielmi, Claudio Porchia (giornalista gastronomico) e Tania Guglielmi presentano il libro ‘Diaro di un giardiniere anarchico’ di Libereso Guglielmi, le sue ricette, erbolario e ricordi. In esterno, nelle piazze e vie del paese, la mostra permanente ‘Pagine di canapa’ dell'artista Rosaria Torquati in ricordo di Libereso Guglielmi. Casa balestra (locandina)



MONTALTO



10.00. Festeggiamenti per la ricorrenza dell'apparizione della Madonna dell'Acquasanta con pranzo organizzato dalla Proloco

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



PIGNA



9.00. Nell’ambito dell’iniziativa ‘Occhio alla Natura! Salvaguardiamo la biodiversità’, escursione gratuita con osservazione delle fioriture nelle margherie di Gouta accompagnati dalla guida GAE Davide Fornaro. Ritrovo in località Selle di Gouta, info 340 2440972 (più info)



FRANCIA

20.30. Cerimonia di chiusura del 75° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)

CAGNES-SUR-MER



10.00-19.00. Giornata del gioco 2022 sul tema del Circo del 1900 con spettacoli e workshop retrò. Parc des Bugadières, Chemin du Brecq (più info)

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)

13.00 & 16.00. 79° Grand Prix di Monaco 2022 (prove h 13/14 e 16/17). Circuito cittadino (per saperne di più cliccare questo link)

15.00-24.00. ‘La Note Bleue Grand Prix Beach Party, In programma: Norsicaa, Frankie Francis, Franck is Franck, Playin' 4 The City, Oliver Portal, Betino, Anders e Mochi Men. La Note Bleue, Plage du Larvotto, avenue Princesse Grace, info +377 93 50 05 02

NICE

10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)





DOMENICA 29 MAGGIO



SANREMO



10.30-18.00. Mostra dal titolo ‘Dal Velocipede alla bicicletta da corsa. L’evoluzione della bicicletta dal 1864 ad oggi’ con in esposizione numerose bici d’epoca (ingresso 4 euro). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto, fino al 5 giugno (dal martedì alla domenica, h 10.30/13-15.30/18)

11.00. ‘La storia di Bartali e il museo a lui dedicato’: incontro a cura di Maurizio Bresci, presidente dell’associazione Amici del Museo del ciclismo Gino Bartali. Sala ‘Magazzino di Ponente’ del Forte Santa Tecla, partecipazione gratuita (in concomitanza l’ingresso alla mostra sarà ridotto a 2 euro anziché 4 euro)

IMPERIA

8.30. ‘Il Sentiero dei Doganieri’: escursione in Costa Azzurra da Mentone sino al promontorio di Cap Martin accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino. Ritrovo alla stazione di Imperia, info 337 1066940 (più info)



16.00. Mostra ‘Arte culinaria al Grappolo’ con i quadri e le sculture dell’artista imperiese Serenella Sossi. Grappolo Enoteca e Cucina, Calata Cuneo 61, info 340 9419330, fino al 12 giugno (negli orari di apertura del locale, chiuso il lunedì e martedì)

16.30. Mostra ‘Io qui sottoscritto. Testamenti di grandi italiani’ curata dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato grazie alla collaborazione con il Consiglio Notarile di Imperia e Sanremo e del Rotary Club Imperia. Evento nell’ambito del Festival della Cultura Mediterranea. Oratorio di Santa Caterina, Via S. Maurizio 42, ingresso libero, fino all’11 giugno (più info)

VENTIMIGLIA



8.15. Nell’ambito calendario gratuito di escursioni guidate con servizio bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione Pigna – Prearba – Buggio accompagnati dalla guida GAE Marco Rosso. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info e prenotazioni 338 7718703 (più info)



9.30-19.30. ‘CIBO’: mostra del grande fotografo statunitense Steve McCurry con esposizione di 70 scatti dell’artista quattro volte vincitore del World Press Photo (ingresso 12 euro). Forte dell’Annunziata (fino al 30 giugno, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30, venerdì apertura serale h 19.30/23 - Dal 1 luglio, dal martedì alla domenica h 9.30/13-16/19.30. Venerdì e domenica apertura serale h 19.30/23), fino al 4 settembre (più info)

10.00-17.00. Minibasket in strada con la Spes per i bambini nati nelle annate 2012/13 e 2014/15. Partecipano. Ventimiglia Basket - Ranabo Bordighera - Olimpia Basket Taggia - Bki Imperia - Pallacanestro Alassio - Basket Pegli. Evento benefico a sostegno ed autonomia alle persone disabilità. Via Vittorio Veneto, vicino ai Giardini Pubblici

10.30. ‘Pic-nic sull'erba ai Giardini Hanbury’: Visita guidata + pic-nic con prodotti del territorio (ingresso, visita guidata e cestino 20 euro, 10 euro bambini). Ritrovo all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury, prenotazione obbligatoria allo 0184 229507 (più info)



BORDIGHERA



16.00. Incontro con Ferruccio De Bortoli , editorialista illustre,scrittore, già due volte direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 ore. Conduce Emanuela Rotta Gentile, letture a cura dell’attrice e doppiatrice Silvia Villa, intermezzi musicali con la cantante Francesca Pilade e il chitarrista Giovanni Peirone. Giardino di Irene Brin in Frazione Sasso, ingresso gratuito, info 349 5520242



OSPEDALETTI



10.00-18.00. ‘Il Piccolo Festival’’: ultimo giorno della 2ª edizione del Festival del Libro per bambini e ragazzi. La Piccola, via Cavalieri di Malta (la locandina con il programma questo link)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

9.30-18.00. ‘I colori del Mediterraneo’: mostra personale con esposizione di una decina di quadri del pittore calabrese Paolo Federico. Galleria ‘U caruggiu dritu’, fino al 31 maggio

DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

15.00. Visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-19.00. ‘Northbound. Connected by the Sea’: mostra a cura del Museo ‘Kunst der Westküste’ di Alkersum in Germania. Musée océanographique di Monaco, fino al 19 giugno (più info)



15.00. Partenza del 79° Grand Prix di Monaco 2022 (alle h 13 la parata dei piloti). Circuito cittadino (per saperne di più cliccare questo link)

15.00-24.00. ‘La Note Bleue Grand Prix Beach Party, In programma: Norsicaa, Frankie Francis, Franck is Franck, Playin' 4 The City, Oliver Portal, Betino, Anders e Mochi Men. La Note Bleue, Plage du Larvotto, avenue Princesse Grace, info +377 93 50 05 02

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)



12.00-21.30. Dime On Fest: festival della Musica ai Jardins des Arènes de Cimiez, ingresso gratuito (più info)





