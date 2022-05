Tiro con l'arco: l'attività di questo fine settimana dell'Archery Club Ventimiglia (foto)

La Compagnie D'Arc d'Antibes ha organizzato il 59eme Challenge Denape su due giorni Sabato 21 e Domenica 22 Maggio, gara sui 70 – 60 – 50 metri con 20 paglioni. Ogni paglione ha la piccola tettoia per riparare dal sole e dalla pioggia. In una splendida giornata di sport, accolti con ringraziamenti dal presidente e dagli arbitri per la nostra partecipazione. L'Archery Club Ventimiglia doveva essere presente con 3 arciere, ma una non ha potuto intervenire, comunque i risultati sono stati ottimi. Questi i risultati:

Arco Olimpico Giovanissime Femminile:

2° Ludovica Maccario che ha migliorato di 100 punti la precedente gara, sempre in Francia

Arco Olimpico Senior Femminile:

3° Beatrice Orrigo alla sua prima gara all'aperto alle lunghe distanze.

Gli arcieri erano accompagnati dall'Istruttrice Laura Lorenzi.

Oggi 22 Maggio 2022, organizzata dalla compagnia La Fenice D'oro di Carcare, si è svolto il Campionato Regionale Hunter Field (HF). L'Archery Club Ventimiglia era presente con 4 arcieri. Ecco i risultati:

Arco Compound Senior Maschile:

4° Filippo Ciaramitano alla sua prima gara “HF”

Arco Compound Master Maschile:

2° Massimo Casanova Fuga

4° Enrico Lonis

6° Michele Foti

Erano presenti Enrico Rebagliati, consigliere federale, il comitato regionale, il sindaco di Carcare e l'assessore allo sport. L'Archery Club Ventimiglia ringrazia gli arcieri che hanno partecipato in Francia e in Italia per le loro buone prestazioni.