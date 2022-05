Pallanuoto, una brutta Rari Nantes Imperia cede 9-6 all'Arenzano. Si avvicinano i playout di Serie A2

R.N.ARENZANO - R.N.IMPERIA 9-6

(4-3; 1-1; 3-2; 1-0)

ARENZANO - Valenza, Masio, Robello, Lottero 2, Bruzzone 2, Delvecchio F., Ghillino 2, Piccardo, Ricci, Delvecchio W., Rasore, Bragantini 3, Olmo. All.: Patchaliev

IMPERIA - Merano, Giordano, Parolini, Grosso, Gandini, Merano G., Lengueglia 3, Corio 1, Taramasco N., Somà cap. 1, Cipriani, Cesini, Taramasco F. 1. All.: Pisano

Uscito per limite di falli Bruzzone (A) nel quarto tempo; Sup.Num.: Arenzano 3/9 + un rigore realizzato, Imperia 2/11 + un rigore realizzato

Rari Nantes Imperia cede 9-6 alla Rari Nantes Arenzano complicando i piani per la corsa ad evitare i playout. Alla 'Zanelli' di Savona, i giallorossi pagano a caro prezzo gli ultimi undici minuti a digiuno di reti, con una fase offensiva inefficace.

Le squadre avevano approcciato la partita lasciandosi vicendevolmente qualche spazio, come testimoniato dal 4-3 del primo periodo. E, dopo il vantaggio arenzanese, la Rari riusciva immediatamente a ribaltare il punteggio con il rigore procurato da Corio e trasformato da capitan Somà ed il raddoppio, in superiorità numerica, di Lengueglia. Prese le contromisure, i padroni di casa strappavano fino al +2 ma il gol di Filippo Taramasco riportava i suoi in carreggiata.

Nei secondi otto minuti prevalevano i tatticismi lasciando così poco spazio allo spettacolo. Dal centro, Corio riportava il punteggio in parità ma, due minuti più tardi, Arenzano siglava il 5-4 da penalty con il quale si chiudeva la prima parte di gara.

Dopo il tentativo di fuga biancoverde (6-4), sono le due reti di Giacomo Lengueglia (tripletta personale che lo lancia a quota 23 in stagione) a trascinare i giallorossi al pari: entrambe le firme arrivano a tu per tu con il portiere, prima da posizione 5 poi da 1,e in due minuti sembrano poter invertire il trend dell' incontro.

Invece l'attacco imperiese si blocca improvvisamente non riuscendo più a trovare spazi e precisione e rimanendo così a secco fino alla sirena finale.

Dall' altro lato, l'Arenzano va in rete due volte nell'ultimo minuto e mezzo del terzo periodo: prima sfruttando al meglio una superiorità numerica poi freddando Merano con una conclusione da distanza siderale. Il doppio vantaggio spegne gli entusiasmi giallorossi. E la Rari capitola nuovamente quando, a metà dell'ultimo tempo, Ghillino viene lasciato entrare colpevolmente e, dal centro, puó banchettare.