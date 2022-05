Calcio. Si separano le strade di Roberto Sorrentino e della Golfo Dianese: “Ma rimarrà sempre il benvenuto”

“Di comune accordo, con un abbraccio e una stretta di mano cordiale e serena, si è deciso di interrompere il rapporto che ha legato da gennaio, l’allenatore della prima squadra, Roberto Sorrentino, alla Golfo Dianese 1923”.

Prosegue la nota: “Sono stati cinque mesi belli e intensi, un'altalena di emozioni. Mister Sorrentino è stato, per questi ragazzi, un allenatore ed anche un Amico, aiutandoli a fare gruppo: ha saputo plasmare squadra e giocatori, con impegno, professionalità e una disponibilità che gli saranno per sempre riconosciute. Per questo, la società, a cominciare dal presidente Moreno Pastor, rivolge a Roberto il ringraziamento sentito per quanto fatto per questi colori e il più caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Le nostre strade si separano, ma mister Sorrentino sarà sempre il benvenuto, nella Famiglia della Golfo Dianese 1923”.