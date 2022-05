Calcio: i convocati della Sanremese per la semifinale play off con il Bra

Questa mattina la Sanremese ha effettuato la rifinitura in vista del match con il Bra, semifinale play off, in programma domani allo stadio Comunale alle ore 16.00.



Al termine dell’allenamento il mister Andreoletti ha diramato l’elenco dei convocati. Sono 20 i calciatori disponibili: assenti gli infortunati Buccino e Lodovici; ai box anche Pellicanó (problema alla caviglia) e Bregliano (forte contusione al piede destro). Non convocati Bohli, Ferro, Biffi e Urgnani. Tornano Giacchino, Pantano e Nouri.



PORTIERI: Malaguti (2003), La Cava (2003)

DIFENSORI: Mikhaylovskiy, Aita (2002), Nossa, Nouri (2001), Pantano

CENTROCAMPISTI: Giacchino (2003), Maglione (2002), Gagliardi, Gemignani, Valagussa, Larotonda (2002)

ATTACCANTI: Anastasia, Vita, Dacosta (2002), Piu (2002), Cinque, Scalzi, Conti (2002).