Bella gara di Ju-Jitsu, con ottimi risultati per gli atleti del Judo Club Sakura Arma di Taggia A.S.D.

Nello scorso week end si è svolta a Manesseno (GE) la gara di Ju Jitsu denominata 'Coppa Italia 2022', dedicata alle specialità del Duo System, Duo Show, Fighting System e Ne Waza.



Il Judo Club Sakura Arma di Taggia a.s.d. ha portato in gara tre atleti, Maya Benvenuto, Mattia Cicala e Diego Secchi che hanno preso parte alle competizioni di Fighting System. Gli incontri sono stati condotti in modo molto positivo, mettendo in mostra le capacità degli atleti del Club di Arma di Taggia, che concludevano la gara con Maya Benvenuto al primo posto della sua categoria e Mattia Cicala e Diego Secchi al terzo delle rispettive categorie.



Gli atleti sono stati accompagnati in gara dai Tecnici Andrea Molinari e Manuela Ferrigno, che seguono costantemente la loro preparazione, sia dal lato tecnico che agonistico. Il M° Andrea Molinari commenta: "La crescita sportiva di questi atleti è evidente, come anche quella degli altri loro compagni che si allenano con continuità. Oltre che alla pratica agonistica, ci stiamo dedicando con molta attenzione allo studio della tecnica e ciò ci fa ben sperare per futuri risultati positivi".