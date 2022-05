Chiara Cerri (Cambiamo con Toti Presidente): “La nostra pista ciclabile da maglia rosa, dalla Regione altri 5 milioni per completarla”

Chiara Cerri, consigliere regionale di Cambiamo con Toti Presidente, sottolinea: “Regione Liguria considera la pista ciclabile del Ponente un’infrastruttura fondamentale per il nostro territorio. È considerata un modello nazionale di Rigenerazione Urbana, che ha creato un percorso unico, grazie ad un’importante lavoro di riqualificazione dell’ex sedime ferroviario. L’obiettivo è quello di completare i tratti mancanti e realizzare il progetto della ciclovia tirrenica, che partirà da Ventimiglia e arriverà a Roma. Notizia dei giorni scorsi è il finanziamento di Regione Liguria di 5 milioni di euro per i lavori su tratti mancanti della pista, tra cui Diano Marina”.

Ma alcuni interventi sono già partiti. Conclude infatti Chiara Cerri:”Non possiamo dimenticare la manutenzione dei tratti esistenti: nella provincia di Imperia sono stati stanziati 1,5 milioni di euro per lavori che mettano in sicurezza e mantengano il decoro della pista ciclopedonale. Azioni importanti per il nostro territorio e la sua valorizzazione”.