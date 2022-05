Ventimiglia: Minibasket in strada con la Spes, giornata di solidarietà domenica 29 maggio

Domenica 29 maggio il minibasket a Ventimiglia torna in strada, all'aperto con un torneo per i bambini nati nel 2012/13 e 2014/15.

“Il Ventimiglia Basket - si spiega nel comunicato - organizza l'evento unitamente alla Spes, vista la collaborazione creatasi dallo scorso mese dove istruttori qualificati della società intemelia ogni venerdì svolgono una lezione di pallacanestro per i ragazzi della Onlus ventimigliese.

Il presidente del Ventimiglia Basket Gabriele Lubatti e quello della Spes Matteo Lupi si sono subito trovati d'accordo su ogni punto dell'evento per garantirne la riuscita e l'Assessorato alle manifestazioni e sport del Comune ha dato subito l'ok ha questa lodevole manifestazione sportiva. Quindi per aiutare il prossimo e promuovere la pallacanestro dopo questo anno zero di ripartenza si è deciso di unire le forze per creare un evento unico che ha al centro lo sport come motore di solidarietà.

Dalle ore 10 alle ore 16 un tratto di via Vittorio Veneto a Ventimiglia vicino ai giardini pubblici verrà trasformato in due playground da basket ed un centinaio di bambini delle società imperiesi e non, si sfideranno come sempre divertendosi. I proventi derivanti dall'evento andranno alla Onlus Spes ed il ricordo di una bella domenica di Minibasket rimarrà nella memoria di grandi e piccini".