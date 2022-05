Ventimiglia: giovedì prossimo, lo scrittore Gianmarco Parodi protagonista alla 'Cena con l'autore'

Giovedì 26 maggio 2022, alle ore 20.00, si svolgerà la cena con l'autore, presso Brazzeria31 a Ventimiglia. L’evento è organizzato da ACEB - Associazione Culturale Eventi Benefici. Gianmarco Parodi parlerà dei suoi libri e presenterà il suo ultimo capolavoro, ‘Non tutti gli alberi’.

Gianmarco Parodi - Nato a Sanremo, viene da studi agrari. Ha scritto alcuni romanzi di genere fantastico. Ogni sua narrazione è radicata nella terra da cui proviene, l'estremo ponente ligure. Partendo da Triora, borgo arroccato famoso per un grande processo d'inquisizione, passando per la sua città natale, fino al tormentato confine con la Francia.

Insegna tecniche della narrazione per Scuola Holden, dove si è diplomato, e per altre realtà. Conduce trekking letterari, passeggiate narrative e laboratori di scrittura online. Ha vinto alcuni premi nazionali di poesia e ha fondato il collettivo poetico Vivaio del Verso. Con Non tutti gli alberi, nel 2021, è arrivato finalista al Premio Italo Calvino.

Serata benefica, giro pizza, bevanda e caffè, a 20,00 euro.

Prenotazione obbligatoria: ACEB WhatsApp +39 345-8517448 Tel dopo le ore 17.00