Sanremo Comics Festival: oggi alle 17 le premiazioni al Casinò di Sanremo

Il 20 e 21 maggio sono due giorni dedicati al Sanremo Comics Festival, il concorso promosso dal nostro quotidiano per il Festival di Sanremo giunto alla 3^ edizione.



Dopo la bellissima serata di ieri in piazza Bresca a Sanremo al B.I.G. per festeggiare il Ventannale di Sanremonews (che oggi 21 maggio 2022 compie 21 anni) con vignette e caricature per tutti questo pomeriggio alle 17 nella sala Biribissi del Casinò di Sanremo si svolgeranno le premiazioni del Sanremo Comics Festival con i vincitori, i giurati (Matitaccia, Riverso, Elmar ed altri, con alcuni in collegamento virtuale) l'editore di Morenews Enrico Anghilante, il giornalista Claudio Porchia ed il graphic designer Diego Lupano. La premiazione è a ingresso libero ed è occasione per il pubblico di incontrare gli autori. La partecipazione è libera.

Conoscere gli autori delle vignette dal vivo è sempre entusiasmante soprattutto per i più giovani.