Prosegue l'attività della Società italiana dei francesisti con la nuova tecnica di apprendimento attraverso il canto

La rassegna 2022 dei film in lingua francese, sottotitolati in italiano, nella Sala3 del Teatro Ariston si concluderà lunedì 13 giugno con prezzo speciale alle 16.30 e replica alle 19.15 e alle 21.15; è prevista la proiezione del film intitolato “La daronne” (La padrina - Parigi ha una nuova regina); intervento introduttivo di Julien Simonpieri.

Il gruppo di Studio sulla Storia e letteratura francese operante nell'ambito dell'Associazione Europea “Amici della Francia” di Ventimiglia, si ritroverà nel pomeriggio di mercoledì 15 giugno per esaminare con Jacques Buisson il contenuto del libro di Gustave Flaubert (1821- 1880) intitolato “Un coeur simple” (Un cuore semplice); al termine dell'incontro è previsto un brindisi conclusivo in un noto locale del centro cittadino.

Per eventuali contatti associativi 0184 298537 o 3397471308